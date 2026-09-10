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Кварацхелия получил приз лучшему игроку Лиги чемпионов из рук Луиша Фигу
Кварацхелия получил приз лучшему игроку Лиги чемпионов из рук Луиша Фигу
Sputnik Грузия
По итогам сезона Кварацхелия также вошел в число 30 претендентов на "Золотой мяч" 10.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-10T10:50+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Капитану сборной Грузии по футболу Хвиче Кварацхелия вручили награду как лучшему игроку сезона 2025/2026 Лиги чемпионов УЕФА. Приз грузинская звезда получила из рук легендарного португальца, обладателя "Золотого мяча" Луиша Фигу.В первом туре основного этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" встречается со словацким чемпионом – братиславским "Слованом".Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не включил капитана сборной Грузии в стартовый состав. Кварацхелия провел матч на скамейке запасных. Это не помешало парижанам легко выиграть встречу со счетом 6:1. Хет-трик на свой счет записал Ферран Торрес.В прошлом сезоне Кварацхелия забил 10 голов и отдал шесть результативных передач за 16 матчей в ЛЧ.По итогам того же сезона грузинская звезда попала в число 30 претендентов на получение самой престижной индивидуальной награды "Золотой мяч".Кварацхелия уже дважды попадал в число 30 номинантов. В 2023 году он занял 17-е место, а в 2025-м – 12-е.В список 30 номинантов также вошли Усман Дембеле, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Лионель Месси, Ашраф Хакими, Витинья, Маркиньос, Нуну Мендеш.Церемония награждения состоится 26 октября в Лондоне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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спорт, грузия, новости, тбилиси, хвича кварацхелия, уефа
Кварацхелия получил приз лучшему игроку Лиги чемпионов из рук Луиша Фигу
10:50 10.09.2026 (обновлено: 11:01 10.09.2026)
По итогам сезона Кварацхелия также вошел в число 30 претендентов на "Золотой мяч"
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Капитану сборной Грузии по футболу Хвиче Кварацхелия вручили награду как лучшему игроку сезона 2025/2026 Лиги чемпионов УЕФА. Приз грузинская звезда получила из рук легендарного португальца, обладателя "Золотого мяча" Луиша Фигу.
В первом туре основного этапа Лиги чемпионов "Пари Сен-Жермен" встречается со словацким чемпионом – братиславским "Слованом".
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике не включил капитана сборной Грузии в стартовый состав. Кварацхелия провел матч на скамейке запасных. Это не помешало парижанам легко выиграть встречу со счетом 6:1. Хет-трик на свой счет записал Ферран Торрес.
В прошлом сезоне Кварацхелия забил 10 голов и отдал шесть результативных передач за 16 матчей в ЛЧ.
По итогам того же сезона грузинская звезда попала в число 30 претендентов на получение самой престижной индивидуальной награды "Золотой мяч".
Кварацхелия уже дважды попадал в число 30 номинантов. В 2023 году он занял 17-е место, а в 2025-м – 12-е.
В список 30 номинантов также вошли Усман Дембеле, Ламин Ямаль, Килиан Мбаппе, Винисиус Жуниор, Эрлинг Холанд, Гарри Кейн, Джуд Беллингем, Лионель Месси, Ашраф Хакими, Витинья, Маркиньос, Нуну Мендеш.
Церемония награждения состоится 26 октября в Лондоне.