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Масштабные проверки в Грузии: сколько детских садов окажутся под контролем?
Масштабные проверки в Грузии: сколько детских садов окажутся под контролем?
Sputnik Грузия
Национальное агентство продовольствия проверяет насколько безопасны условия, в которых готовится еда для детей 10.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-10T21:51+0400
2026-09-10T21:51+0400
2026-09-10T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии берет под строгий контроль пищеблоки дошкольных учреждений: в текущем году инспекторы проверят 1 645 государственных и 241 частный детский сад.Учебный год в тбилисских детских садах начнется 15 сентября. Перед началом занятий Национальное агентство продовольствия проверяет, как дошкольные учреждения готовятся к новому учебному году и насколько безопасны условия, в которых готовится еда для детей.Инспекторы Тбилисского департамента агентства совместно с представителями Агентства по управлению детскими садами Тбилиси детально изучают ситуацию и выдают соответствующие рекомендации.Соблюдение общих гигиенических норм, исправная инфраструктура, надлежащее состояние инвентаря и оборудования, соблюдение необходимого температурного режима, безопасная питьевая вода и готовность персонала – обязательные условия, которым должны соответствовать пищеблоки детских садов. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси
грузия, новости, общество, тбилиси
Масштабные проверки в Грузии: сколько детских садов окажутся под контролем?
Национальное агентство продовольствия проверяет насколько безопасны условия, в которых готовится еда для детей
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии берет под строгий контроль пищеблоки дошкольных учреждений: в текущем году инспекторы проверят 1 645 государственных и 241 частный детский сад.
Учебный год в тбилисских детских садах начнется 15 сентября. Перед началом занятий Национальное агентство продовольствия проверяет, как дошкольные учреждения готовятся к новому учебному году и насколько безопасны условия, в которых готовится еда для детей.
Инспекторы Тбилисского департамента агентства совместно с представителями Агентства по управлению детскими садами Тбилиси детально изучают ситуацию и выдают соответствующие рекомендации.
Соблюдение общих гигиенических норм, исправная инфраструктура, надлежащее состояние инвентаря и оборудования, соблюдение необходимого температурного режима, безопасная питьевая вода и готовность персонала – обязательные условия, которым должны соответствовать пищеблоки детских садов.