https://sputnik-georgia.ru/20260910/nesovershennoletniy-ubit-v-tbilisi--mvd-300526735.html
Несовершеннолетний убит в Тбилиси – МВД
Несовершеннолетний убит в Тбилиси – МВД
Sputnik Грузия
Задержанный несколько раз ударил сверстника холодным оружием во время ссоры 10.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-10T20:51+0400
2026-09-10T20:51+0400
2026-09-10T20:51+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
убийство
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687603_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_387ea44c0788fc80f54c7bed9f67ba25.jpg
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве сверстника в результате поножовщины в Тбилиси, арестовали, сообщили в МВД.Следствие установило, что 10 сентября в Тбилиси во время ссоры задержанный несколько раз ударил несовершеннолетнего холодным оружием, после чего скрылся с места происшествия.Пострадавший скончался на месте от полученных ранений.Полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий.Расследование ведется по статье 108 УК Грузии – "Умышленное убийство". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/17/250687603_275:0:2500:1669_1920x0_80_0_0_ef8c5c443560eb40ed1bafd22ba1acc2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство
происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство
Несовершеннолетний убит в Тбилиси – МВД
Задержанный несколько раз ударил сверстника холодным оружием во время ссоры
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве сверстника в результате поножовщины в Тбилиси, арестовали, сообщили в МВД.
Следствие установило, что 10 сентября в Тбилиси во время ссоры задержанный несколько раз ударил несовершеннолетнего холодным оружием, после чего скрылся с места происшествия.
Пострадавший скончался на месте от полученных ранений.
Полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий.
Расследование ведется по статье 108 УК Грузии – "Умышленное убийство". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.