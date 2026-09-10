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Несовершеннолетний убит в Тбилиси – МВД

Несовершеннолетний убит в Тбилиси – МВД

Sputnik Грузия

Задержанный несколько раз ударил сверстника холодным оружием во время ссоры 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T20:51+0400

2026-09-10T20:51+0400

2026-09-10T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Несовершеннолетнего, подозреваемого в убийстве сверстника в результате поножовщины в Тбилиси, арестовали, сообщили в МВД.Следствие установило, что 10 сентября в Тбилиси во время ссоры задержанный несколько раз ударил несовершеннолетнего холодным оружием, после чего скрылся с места происшествия.Пострадавший скончался на месте от полученных ранений.Полиции удалось задержать подозреваемого по горячим следам в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий.Расследование ведется по статье 108 УК Грузии – "Умышленное убийство". Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, тбилиси, убийство