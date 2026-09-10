https://sputnik-georgia.ru/20260910/novaya-skhema-dvizheniya-transporta-zarabotaet-na-prospekte-rustaveli-v-tbilisi-s-11-sentyabrya-300530180.html

Новая схема движения транспорта заработает на проспекте Руставели в Тбилиси с 11 сентября

Новая схема движения транспорта заработает на проспекте Руставели в Тбилиси с 11 сентября

Sputnik Грузия

Изменятся маршруты общественного транспорта 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T17:47+0400

2026-09-10T17:47+0400

2026-09-10T17:47+0400

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шота руставели

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В рамках ремонта проспекта Руставели с 00:00 11 сентября изменится временная схема движения в центре Тбилиси, сообщили в мэрии.Масштабная реконструкция центрального проспекта Шота Руставели началась 23 июля, и на время проведения работ движение транспорта по одной из главных магистралей Тбилиси полностью перекрыто. Завершить проект планируется к концу ноября 2026 года.Изменения связаны с открытием участка проспекта - от улицы Човелидзе до улицы Михаила Джавахишвили.Согласно новой схеме, автомобили, следующие со стороны концертного зала Филармонии, смогут двигаться в сторону станции метро "Руставели" как по улице Михаила Джавахишвили (бывший спуск Элбакидзе), так и в направлении улицы братьев Какабадзе.С улицы Джавахишвили автомобили смогут продолжить движение в сторону улицы братьев Какабадзе, Филармонии, а также повернуть налево на улицу Човелидзе. С улицы братьев Какабадзе можно будет ехать прямо на улицу Джавахишвили или повернуть налево в сторону Филармонии.Также временно изменятся маршруты общественного транспорта. Автобусы №301, 305, 306, 308, 309, 310, 314, 326, 331, 337, 342, 345, 352, 358, 359, 388, 391 и 397 с проспекта Меликишвили будут следовать в сторону станции метро "Руставели", затем по улице Михаила Джавахишвили выедут на правую набережную Мтквари.Оттуда транспорт направится к улице Бараташвили и далее по установленной схеме. В обратном направлении для выезда к улице Костава также будут использоваться правая набережная Мтквари и улица Джавахишвили.На улице Джавахишвили будут действовать остановки муниципального транспорта у дома №8 и напротив него, а также у дома №14 и напротив него.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, общество, шота руставели, тбилиси