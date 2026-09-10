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Объем импорта нефтепродуктов в Грузию, 2015–2025 годы
Объем импорта нефтепродуктов в Грузию, 2015–2025 годы
Sputnik Грузия
По данным Союза импортеров нефтепродуктов Грузии, страна продолжает постепенно наращивать объемы импорта нефтепродуктов. За 11 лет, с 2015 по 2025 год, импорт... 10.09.2026, Sputnik Грузия
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По данным Союза импортеров нефтепродуктов Грузии, страна продолжает постепенно наращивать объемы импорта нефтепродуктов. За 11 лет, с 2015 по 2025 год, импорт увеличился с 1,04 млн до 1,8 млн тонн.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, инфографика, инфографика
Объем импорта нефтепродуктов в Грузию, 2015–2025 годы
По данным Союза импортеров нефтепродуктов Грузии, страна продолжает постепенно наращивать объемы импорта нефтепродуктов. За 11 лет, с 2015 по 2025 год, импорт увеличился с 1,04 млн до 1,8 млн тонн.