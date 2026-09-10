От Нарвы до Берлина – сквозь огонь общей истории
15:23 10.09.2026 (обновлено: 15:40 10.09.2026)
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeБоевые ордена
© courtesy of Nikoloz Mjavanadze
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Колумнист Sputnik Грузия, политолог, председатель Объединения правозащитников Грузии и гендиректор ИА Тао Ньюс Николоз Мжаванадзе об истории совместной борьбы грузинского и русского народов, и противостоянии общим вызовам
На этой неделе в грузинском обществе широкий резонанс вызвала информация о том, что бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе сформировал боевое подразделение, назвал его "Георгиевским" и направил для участия в боевых действиях против Украины.
Комментируя это решение, Отар Парцхаладзе заявил: "Именно русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария в 1945 году водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Каждый четвертый мой соотечественник сражался за свободу. Уверен, что, как и тогда, символ уничтожения врага вновь поднимут русский и грузинский воины", — сказал Парцхаладзе-Романов.
Одновременно стало известно о гуманитарной миссии в Донецке. Грузинские добровольцы передали российским военнослужащим из отряда имени святого Гавриила Ургебадзе и бригады "Невский" мотоциклы и "молитвенные комнаты". Об этом российским СМИ сообщил грузинский политик и правозащитник Бесо Данелия.
"Мы прибыли в Донецкую республику, чтобы увидеться с нашими братьями, которые стоят на передовой и защищают Родину. Мы привезли бойцам гуманитарную помощь, которая при нашей поддержке будет им полезна", — заявил Данелия.
Эти сообщения вызвали в грузинском обществе серьезную дискуссию. На протяжении нескольких дней СМИ давали происходящему различные оценки. Однако сам факт участия грузин в войне на стороне России — как граждан Грузии, так и этнических грузин, являющихся гражданами Российской Федерации, — вновь заставил обратиться к истории русско-грузинского военного сотрудничества.
Сегодня нередко забывается, что совместная борьба грузинских и русских воинов имеет многовековую историю. Еще в период Российской империи грузины сыграли заметную роль в укреплении российского государства и его армии.
В эпоху Петра Великого рядом с русским царем воевали известные грузинские государственные деятели и военачальники. Они занимали высокие должности в российской армии и участвовали в Северной войне против Швеции, а также в Каспийском походе против Персии.
Одной из наиболее заметных фигур был Александр Багратиони, сын царя Имерети Арчила II. Он был близким другом и соратником Петра I, а впоследствии стал первым в истории России генерал-фельдцейхмейстером — главнокомандующим артиллерией.
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeЦаревич Александр Арчилович Имеретинский Багратиони
Царевич Александр Арчилович Имеретинский Багратиони
© courtesy of Nikoloz Mjavanadze
Александр и Петр знали друг друга с детства. После переселения царя Арчила II в Москву Александр, ровесник Петра, стал активным участником его "потешных полков". Именно тогда началась их крепкая дружба. Петр взял Александра с собой в Европу во время "Великого посольства", где тот в Голландии изучал артиллерийское дело. Вернувшись в Россию, грузинский князь был назначен руководителем артиллерии реформированной армии — первым военачальником на этой должности в российской истории.
В битве под Нарвой в 1700 году Александр Багратиони попал в шведский плен и провел в Стокгольме десять лет. Петр I стремился освободить своего друга и предлагал шведам обменять его на нескольких генералов и тысячи солдат. Однако король Карл XII, знавший о военных способностях Александра, долго не соглашался на обмен. Лишь в 1710 году после продолжительных переговоров он состоялся. Но десятилетия тяжелого плена подорвали здоровье князя. На пути в Москву Александр умер в шведском городе Питео. Петр Великий лично участвовал в его погребении в московском Донском монастыре.
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeГерой Кавказской войны, генерал от инфантерии, генерал-адъютант Григол Орбелиани
Герой Кавказской войны, генерал от инфантерии, генерал-адъютант Григол Орбелиани
© courtesy of Nikoloz Mjavanadze
Другим важным союзником Петра I был царь Картли Вахтанг VI. Во время Персидского похода 1722 года Вахтанг собрал большую армию у Гянджи, намереваясь соединиться с русскими войсками. Однако внезапное отступление Петра поставило Грузию в крайне тяжелое положение. Позднее Вахтанг VI вместе с многочисленной свитой, в которую входили князья, дворяне и воины, переселился в Россию. На их основе был создан Грузинский гусарский полк, воевавший под российскими знаменами.
Среди участников этих событий был Давид Гурамишвили — великий грузинский поэт и воин, член свиты Вахтанга VI. Он служил в российской армии, в составе Грузинского гусарского полка, и участвовал в различных военных кампаниях. Мамука, или Матвей Давидович Багратиони, грузинский царевич, вместе с Александром Арчиловичем сражался под Нарвой и также оказался в шведском плену.
Представители грузинской аристократии — Багратиони, Чолокашвили, Орбелиани и другие — активно участвовали в военных и государственных реформах Петра I.
Свою жизнь укреплению Российской империи посвятил знаменитый генерал от инфантерии Петр Багратиони (1765–1812), один из крупнейших стратегов наполеоновской эпохи. Он прославился в сражениях при Аустерлице и Эйлау, а в Бородинской битве 1812 года командовал левым флангом русской армии — знаменитыми "Багратионовыми флешами", где был смертельно ранен.
Его брат Роман Багратиони, генерал-лейтенант, отличился в войнах с Наполеоном и в русско-персидской войне 1826–1828 годов, в том числе при взятии Еревана.
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeГрузинские генералы
Грузинские генералы
© courtesy of Nikoloz Mjavanadze
Сотни грузинских военных служили в высоких чинах российской армии. Среди них:
Николоз Химшиашвили — генерал артиллерии, участник Кавказских и русско-турецкой войн. Он руководил обороной Александрополя, ныне Гюмри, и нанес османской армии значительный ущерб эффективным применением артиллерии;
Александр Багратион-Мухранский — генерал кавалерии, командир Кавказского гвардейского корпуса в войне 1877–1878 годов, позднее начальник императорского конвоя;
Иване Казбеги — генерал-майор, участник русско-турецкой войны на Кавказском фронте. После ухода из российской армии он внес большой вклад в организацию армии Демократической Республики Грузия в 1918–1921 годах;
Василий Бебутов — генерал от инфантерии, прославившийся в Кавказских и Крымской войнах. В сражении при Башкадыкларе он нанес тяжелое поражение османской армии;
Григол Орбелиани — генерал-адъютант и известный поэт, активно участвовавший в Кавказской войне и покорении Дагестана в борьбе против имама Шамиля;
Иван Амилахвари (1829–1905) — герой Кавказских кампаний и русско-турецкой войны 1877–1878 годов, получивший чин генерала кавалерии. Под его командованием были проведены несколько решающих атак против османских войск;
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeГенерал от кавалерии и генерал-адъютант Российской императорской армии Иван Амилахвари и его семья
Генерал от кавалерии и генерал-адъютант Российской императорской армии Иван Амилахвари и его семья
© courtesy of Nikoloz Mjavanadze
Иван Андроникашвили (1798–1868) — генерал кавалерии, одержавший во время Крымской войны блестящие победы при Ахалцихе и Байандуре, где небольшими силами разгромил многочисленную османскую армию;
Дмитрий Багратион-Имеретинский (1799–1845) — генерал-майор российской армии, отличившийся в кампании против польского восстания 1831 года и при штурме Варшавы;
Александр Чавчавадзе (1786–1846) — известный поэт, генерал-лейтенант российской армии, участник войн против Наполеона. В 1814 году вместе с русской армией вошел в Париж;
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeПоэт-романтик, общественный деятель и генерал-лейтенант Александра Чавчавадзе
Поэт-романтик, общественный деятель и генерал-лейтенант Александра Чавчавадзе
© courtesy of Nikoloz Mjavanadze
Николай Чавчавадзе — генерал кавалерии, десятилетиями служивший на Кавказском фронте и участвовавший в Крымской и русско-турецких войнах;
Иасон Чавчавадзе — генерал-майор русской императорской армии, герой русско-турецкой войны 1828-1829 гг., покорения Кавказа и Крымской войны;
Иван Константинович Багратион-Мухранский — генерал-лейтенант русской императорской армии, герой Кавказской и Крымской войн, а также видный общественный деятель;
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeГенерал-майор князь Ясон Иванович Чавчавадзе и генерал-лейтенант князь Иван Константинович Мухранский
Генерал-майор князь Ясон Иванович Чавчавадзе и генерал-лейтенант князь Иван Константинович Мухранский
© courtesy of Nikoloz Mjavanadze
Захарий Чавчавадзе — генерал кавалерии, командовавший авангардом Кавказского армейского корпуса в войне 1877–1878 годов и участвовавший во взятии крепости Карс;
Илья Орбелиани — генерал-майор, герой Крымской войны, погибший в сражении с турками при Байандуре в 1853 году;
Константин Мамацашвили — генерал-лейтенант артиллерии, один из выдающихся героев обороны Севастополя в Крымской войне 1854–1855 годов;
Георгий Андроникашвили — генерал-лейтенант, который в 1853 году небольшим отрядом остановил многотысячную турецкую армию у Байандура и тем самым спас Александрополь.
Именно профессионализм и служба грузинских генералов и общественных деятелей во многом способствовали военной мощи Российской империи. Но история этого сотрудничества не ограничилась имперским периодом.
Особое значение русско-грузинское военное единство приобрело в советскую эпоху, когда Иосиф Сталин, Генеральный секретарь ЦК ВКП и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР, руководил борьбой против фашизма. Вместе с Лаврентием Берия, также грузином, он сыграл значительную роль в превращении СССР в ядерную державу.
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeЗаместитель командующего армии, генерал-лейтенант Федор Волков (слева) вручает орден Ленина и медаль
Заместитель командующего армии, генерал-лейтенант Федор Волков (слева) вручает орден Ленина и медаль
© courtesy of Nikoloz Mjavanadze
Согласно приведенным данным, в борьбе против фашизма участвовали 700 тысяч грузин, из которых 350 тысяч пали на полях сражений. Среди наиболее отличившихся назывались:
Константин Леселидзе (1903–1944) — генерал-полковник, Герой Советского Союза, один из наиболее талантливых грузинских военачальников Великой Отечественной войны. Он командовал 18-й армией, сыграл большую роль в обороне Кавказа, освобождении Новороссийска и боях на Таманском полуострове;
Порфирий Чанчибадзе (1901–1950) — генерал-полковник;
Александр Гегечкори — генерал-майор, командовавший стрелковыми дивизиями на Кавказском и Крымском фронтах;
Константин Барамидзе — генерал-майор, командир корпуса, отличившийся в Белорусской операции и при освобождении Польши;
Григол Кобахидзе, известный в США как Джордж Коби, — грузинский предприниматель, который во время Второй мировой войны финансово и материально помогал как американской армии, так и Советскому Союзу в борьбе с нацизмом;
Евгений Коберидзе — генерал-майор, Герой Советского Союза, командовавший воздушно-десантными и стрелковыми дивизиями во время форсирования Днепра и освобождения Украины. Он также командовал 2-й гвардейской армией, отличился в Сталинградской битве, при освобождении Крыма и штурме Восточной Пруссии, включая Кенигсберг;
Арчил Геловани (1915–1978) — маршал инженерных войск, единственный грузинский маршал, помимо Сталина. В годы войны он руководил фортификационными и инженерными работами Черноморского флота, включая оборону Севастополя. После войны возглавлял весь военно-строительный комплекс СССР;
Владимир Нанеишвили (1903–1945) — генерал-лейтенант авиации, Герой Советского Союза, командовавший авиационными бомбардировочными корпусами. Его авиация участвовала в важнейших операциях на территории Польши и Германии;
Мелитон Кантария (1920–1993) — младший сержант, Герой Советского Союза. Вместе с Михаилом Егоровым он сыграл символическую историческую роль, водрузив в мае 1945 года Знамя Победы над зданием Рейхстага в Берлине;
Галактион Алпаидзе (1916–2006) — генерал-лейтенант, Герой Советского Союза, артиллерист и герой боев у озера Балатон в Венгрии. После войны он стал начальником крупнейшего советского ракетно-испытательного полигона "Плесецк" и внес большой вклад в создание ракетно-ядерного щита СССР;
Шалва Гогидзе — генерал-майор, командовавший стрелковыми дивизиями и корпусами. Особенно отличился в Сталинградской битве, где его части остановили продвижение немецких войск;
Павел Чхобадзе — генерал-майор, в начале войны командовавший танковыми и механизированными бригадами. Участвовал в обороне Москвы и контрнаступлении, в ходе которого его танкисты нанесли серьезный удар по частям вермахта;
Дмитрий Ониашвили — полковник, Герой Советского Союза. В 1943 году при форсировании Днепра первым переправил свой стрелковый полк на западный берег, создал плацдарм и удерживал позиции до подхода основных сил;
Георгий Микеладзе — генерал-майор, руководивший тыловыми и снабженческими службами на нескольких фронтах. Благодаря его организации обеспечивалось стратегическое снабжение блокированных городов, в том числе Ленинграда.
История русских и грузинских воинов наполнена именами, подвигами и трагедиями. От Александра Багратиони и Вахтанга VI до Петра Багратиони, Мелитона Кантария и героев Великой Отечественной войны поколения грузин служили, сражались и погибали рядом с русскими воинами.
© courtesy of Nikoloz MjavanadzeМемориал, посвящённый освобождению Аджарии, где погибли грузинские и русские воины во время русско-турецкой войны
Мемориал, посвящённый освобождению Аджарии, где погибли грузинские и русские воины во время русско-турецкой войны
© courtesy of Nikoloz Mjavanadze
Но историческая память не должна превращаться в бездумное оправдание любой современной войны. Прошлое может объяснить происхождение политических взглядов и личного выбора, однако оно не освобождает общество от ответственности за настоящее. Сегодня, когда сообщения об участии грузин на стороне России вызывают острые споры, особенно важно отличать исторический факт от политической интерпретации, а патриотизм — от пропагандистского лозунга.
Русский и грузинский народы действительно связывают общая история, великие предки и вера, которые в разные эпохи становились основой совместных побед. Но подлинное уважение к павшим состоит не только в том, чтобы вспоминать их имена, — оно заключается и в стремлении сохранить человеческую жизнь, достоинство народа и мир, за который многие поколения уже заплатили слишком высокую цену.
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