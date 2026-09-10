https://sputnik-georgia.ru/20260910/ot-narvy-do-berlina---skvoz-ogon-obschey-istorii-300527365.html

От Нарвы до Берлина – сквозь огонь общей истории

От Нарвы до Берлина – сквозь огонь общей истории

Sputnik Грузия

Колумнист Sputnik Грузия, политолог, председатель Объединения правозащитников Грузии и гендиректор ИА Тао Ньюс Николоз Мжаванадзе об истории совместной борьбы... 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T15:23+0400

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На этой неделе в грузинском обществе широкий резонанс вызвала информация о том, что бывший генеральный прокурор Грузии Отар Парцхаладзе сформировал боевое подразделение, назвал его "Георгиевским" и направил для участия в боевых действиях против Украины. Комментируя это решение, Отар Парцхаладзе заявил: "Именно русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария в 1945 году водрузили Знамя Победы над Рейхстагом. Каждый четвертый мой соотечественник сражался за свободу. Уверен, что, как и тогда, символ уничтожения врага вновь поднимут русский и грузинский воины", — сказал Парцхаладзе-Романов. Одновременно стало известно о гуманитарной миссии в Донецке. Грузинские добровольцы передали российским военнослужащим из отряда имени святого Гавриила Ургебадзе и бригады "Невский" мотоциклы и "молитвенные комнаты". Об этом российским СМИ сообщил грузинский политик и правозащитник Бесо Данелия. Эти сообщения вызвали в грузинском обществе серьезную дискуссию. На протяжении нескольких дней СМИ давали происходящему различные оценки. Однако сам факт участия грузин в войне на стороне России — как граждан Грузии, так и этнических грузин, являющихся гражданами Российской Федерации, — вновь заставил обратиться к истории русско-грузинского военного сотрудничества. Сегодня нередко забывается, что совместная борьба грузинских и русских воинов имеет многовековую историю. Еще в период Российской империи грузины сыграли заметную роль в укреплении российского государства и его армии. В эпоху Петра Великого рядом с русским царем воевали известные грузинские государственные деятели и военачальники. Они занимали высокие должности в российской армии и участвовали в Северной войне против Швеции, а также в Каспийском походе против Персии. Одной из наиболее заметных фигур был Александр Багратиони, сын царя Имерети Арчила II. Он был близким другом и соратником Петра I, а впоследствии стал первым в истории России генерал-фельдцейхмейстером — главнокомандующим артиллерией. Александр и Петр знали друг друга с детства. После переселения царя Арчила II в Москву Александр, ровесник Петра, стал активным участником его "потешных полков". Именно тогда началась их крепкая дружба. Петр взял Александра с собой в Европу во время "Великого посольства", где тот в Голландии изучал артиллерийское дело. Вернувшись в Россию, грузинский князь был назначен руководителем артиллерии реформированной армии — первым военачальником на этой должности в российской истории. В битве под Нарвой в 1700 году Александр Багратиони попал в шведский плен и провел в Стокгольме десять лет. Петр I стремился освободить своего друга и предлагал шведам обменять его на нескольких генералов и тысячи солдат. Однако король Карл XII, знавший о военных способностях Александра, долго не соглашался на обмен. Лишь в 1710 году после продолжительных переговоров он состоялся. Но десятилетия тяжелого плена подорвали здоровье князя. На пути в Москву Александр умер в шведском городе Питео. Петр Великий лично участвовал в его погребении в московском Донском монастыре. Другим важным союзником Петра I был царь Картли Вахтанг VI. Во время Персидского похода 1722 года Вахтанг собрал большую армию у Гянджи, намереваясь соединиться с русскими войсками. Однако внезапное отступление Петра поставило Грузию в крайне тяжелое положение. Позднее Вахтанг VI вместе с многочисленной свитой, в которую входили князья, дворяне и воины, переселился в Россию. На их основе был создан Грузинский гусарский полк, воевавший под российскими знаменами. Среди участников этих событий был Давид Гурамишвили — великий грузинский поэт и воин, член свиты Вахтанга VI. Он служил в российской армии, в составе Грузинского гусарского полка, и участвовал в различных военных кампаниях. Мамука, или Матвей Давидович Багратиони, грузинский царевич, вместе с Александром Арчиловичем сражался под Нарвой и также оказался в шведском плену. Представители грузинской аристократии — Багратиони, Чолокашвили, Орбелиани и другие — активно участвовали в военных и государственных реформах Петра I. Свою жизнь укреплению Российской империи посвятил знаменитый генерал от инфантерии Петр Багратиони (1765–1812), один из крупнейших стратегов наполеоновской эпохи. Он прославился в сражениях при Аустерлице и Эйлау, а в Бородинской битве 1812 года командовал левым флангом русской армии — знаменитыми "Багратионовыми флешами", где был смертельно ранен. Его брат Роман Багратиони, генерал-лейтенант, отличился в войнах с Наполеоном и в русско-персидской войне 1826–1828 годов, в том числе при взятии Еревана. Сотни грузинских военных служили в высоких чинах российской армии. Среди них: Именно профессионализм и служба грузинских генералов и общественных деятелей во многом способствовали военной мощи Российской империи. Но история этого сотрудничества не ограничилась имперским периодом.Особое значение русско-грузинское военное единство приобрело в советскую эпоху, когда Иосиф Сталин, Генеральный секретарь ЦК ВКП и Верховный главнокомандующий Вооруженными силами СССР, руководил борьбой против фашизма. Вместе с Лаврентием Берия, также грузином, он сыграл значительную роль в превращении СССР в ядерную державу.Согласно приведенным данным, в борьбе против фашизма участвовали 700 тысяч грузин, из которых 350 тысяч пали на полях сражений. Среди наиболее отличившихся назывались: История русских и грузинских воинов наполнена именами, подвигами и трагедиями. От Александра Багратиони и Вахтанга VI до Петра Багратиони, Мелитона Кантария и героев Великой Отечественной войны поколения грузин служили, сражались и погибали рядом с русскими воинами. Но историческая память не должна превращаться в бездумное оправдание любой современной войны. Прошлое может объяснить происхождение политических взглядов и личного выбора, однако оно не освобождает общество от ответственности за настоящее. Сегодня, когда сообщения об участии грузин на стороне России вызывают острые споры, особенно важно отличать исторический факт от политической интерпретации, а патриотизм — от пропагандистского лозунга. Русский и грузинский народы действительно связывают общая история, великие предки и вера, которые в разные эпохи становились основой совместных побед. Но подлинное уважение к павшим состоит не только в том, чтобы вспоминать их имена, — оно заключается и в стремлении сохранить человеческую жизнь, достоинство народа и мир, за который многие поколения уже заплатили слишком высокую цену.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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