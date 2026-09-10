https://sputnik-georgia.ru/20260910/poka-novostey-po-ukraine-net---peskov-300531268.html

Пока новостей по Украине нет – Песков

Пока новостей по Украине нет – Песков

Sputnik Грузия

Москва не получала никаких сигналов из Европы, а разговоры про трехстороннюю встречу пока преждевременны 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T16:20+0400

2026-09-10T16:20+0400

2026-09-10T20:32+0400

в мире

украина

дмитрий песков

обострение ситуации вокруг украины

политика

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Абу-Даби будет на повестке дня как место проведения трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине, когда дело дойдет до предметного обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос РИА Новости. "В тот момент, когда мы уже предметно подойдем к подготовке следующего раунда переговоров, я уверен, что, скажем так, Эмираты и Абу-Даби в частности будут на повестке как место проведения (трехсторонних переговоров по Украине – ред.)", – сказал он журналистам.Также, пресс-секретаря президента РФ спросили не выходили ли европейцы на контакт с Кремлем, на что Песков дал отрицательный ответ.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

в мире, украина, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины, политика