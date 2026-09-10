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Проблема самоубийств в Грузии: почему расходятся данные статистики? – видео
Проблема самоубийств в Грузии: почему расходятся данные статистики? – видео
Sputnik Грузия
Для Грузии проблема самоубийств стоит остро в течение последних лет. Комплексной национальной стратегии по борьбе с этим явлением пока нет 10.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-10T12:29+0400
2026-09-10T12:29+0400
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Профилактика самоубийств в стране ведется с помощью отдельных программ. На число самоубийств влияют и социально-экономические факторы, и проблемы среди молодежи, и отсутствие практики обращения за профессиональной помощью к психологам и психотерапевтам.Каждый факт суицида или попытки самоубийства влечет за собой обязательное полицейское расследование для выявления возможных виновных.По данным службы статистики Грузии “Сакстат”, число самоубийств в стране в 2025 году снизилось до 150, тогда как в 2024 году их было 160. В то же время МВД Грузии сообщает о 431 случае суицида в 2024 году, что расходится с данными “Сакстата”. Свои данные за 2025 год МВД пока не обнародовало.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , происшествия, статистика, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , происшествия, статистика, грузия, видео
Проблема самоубийств в Грузии: почему расходятся данные статистики? – видео
12:29 10.09.2026 (обновлено: 12:45 10.09.2026)
Для Грузии проблема самоубийств стоит остро в течение последних лет. Комплексной национальной стратегии по борьбе с этим явлением пока нет
Профилактика самоубийств в стране ведется с помощью отдельных программ. На число самоубийств влияют и социально-экономические факторы, и проблемы среди молодежи, и отсутствие практики обращения за профессиональной помощью к психологам и психотерапевтам.
Каждый факт суицида или попытки самоубийства влечет за собой обязательное полицейское расследование для выявления возможных виновных.
По данным службы статистики Грузии “Сакстат”, число самоубийств в стране в 2025 году снизилось до 150, тогда как в 2024 году их было 160. В то же время МВД Грузии сообщает о 431 случае суицида в 2024 году, что расходится с данными “Сакстата”. Свои данные за 2025 год МВД пока не обнародовало.