https://sputnik-georgia.ru/20260910/rabskoe-podchinenie-v-gruzii-zhestko-otvetili-na-zayavlenie-evrokomissara-300521567.html

Рабское подчинение: в Грузии жестко ответили на заявление еврокомиссара

Рабское подчинение: в Грузии жестко ответили на заявление еврокомиссара

Sputnik Грузия

Призыв Евросоюза к странам-кандидатам дистанцироваться от MAGA в Тбилиси назвали примером политических ограничений 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T12:52+0400

2026-09-10T12:52+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос свидетельствует о стремлении европейской бюрократии ограничивать свободу, заявила вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани.Ранее Кос заявила, что страны-кандидаты на вступление в ЕС должны дистанцироваться от движения MAGA (Make America Great Again) президента США Дональда Трампа. По ее словам, такие политические связи могут противоречить долгосрочным интересам ЕС. Она также подчеркнула, что сейчас процесс расширения Евросоюза впервые проходит в условиях противодействия со стороны других государств и политических сил.По ее словам, ЕС фактически требует от стран-кандидатов не поддерживать организации и идеологии, которые отличаются от европейских."Как видно, они запрещают всем странам, стремящимся к членству, поддерживать организации, отличающиеся от их идеологии, и участвовать в их деятельности. Заявление Марты Кос, вероятно, больше всех предыдущих прояснило, каких членов, готовых к рабскому подчинению, планирует принимать бюрократия Евросоюза", – отметила Цилосани.В свою очередь лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалия заявил, что в нынешнем ЕС говорить о суверенитете стран становится излишним."В любом объединении в какой-то степени затрагивается вопрос суверенитета, поскольку по договору приходится учитывать многое. Но там, куда сегодня движется Европа, говорить о суверенитете излишне, поскольку Брюссель сегодня действует лучшими советскими методами", – заявил Кирцхалия.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 28 марта 2017 года для граждан Грузии действует безвизовый режим для краткосрочных поездок в Шенгенскую зону.Для продолжения процесса интеграции Грузии Еврокомиссия определила девять шагов, среди которых – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. Европейский совет 27 июня 2024 года заявил, что процесс вступления Грузии в ЕС де-факто остановлен.В ответ на это 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель в качестве меры в отношении официальных лиц приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором потребовала отмены законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.6 марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на другие категории граждан страны. Для владельцев обычных биометрических паспортов безвизовый режим в Шенгенскую зону продолжает действовать.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, брюссель, сша, тбилиси, дональд трамп, ираклий кобахидзе, еврокомиссия