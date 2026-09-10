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Торговая сделка между Америкой и Россией возможна – конгрессвумен Луна

Торговая сделка между Америкой и Россией возможна – конгрессвумен Луна

Sputnik Грузия

Вашингтон заинтересован во взаимовыгодной для всех сделке 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T17:01+0400

2026-09-10T17:01+0400

2026-09-10T20:42+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Президент США Дональд Трамп выступает за заключение торгового соглашения с Россией, которое было бы выгодно всем сторонам, заявила РИА Новости член Конгресса Анна Паулина Луна. "Я знаю, что президент также очень заинтересован в возможном заключении торговой сделки (с Россией – ред.), ...которая принесет большую пользу всем, в том числе России", – сказала Луна. По ее словам, для Украины также существует вероятность заключения торговой сделки, при условии, что Владимир Зеленский пойдет на мирные переговоры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, политика