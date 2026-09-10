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Цены на топливо в Грузии продолжат расти: в чем причины - видео

Цены на топливо в Грузии продолжат расти: в чем причины - видео

Sputnik Грузия

В начале сентября ситуация на топливном рынке Грузии довольно напряженная. Бензин и дизель продолжают дорожать, причем в начале сентября рост ускорился. 10.09.2026, Sputnik Грузия

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Главная причина – резкое удорожание нефтепродуктов на внешних рынках и более дорогие поставки с европейских НПЗ. Грузия остается очень зависимой от внешних поставок топлива.На ближайшие недели риск дальнейшего повышения цен остается высоким. Представители рынка прямо предупреждают, что нынешние закупочные цены еще не полностью отразились на рознице. Если международные котировки на топливо останутся высокими, грузинские АЗС продолжат постепенное повышение цен.

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