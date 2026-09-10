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Цены на топливо в Грузии продолжат расти: в чем причины - видео
Цены на топливо в Грузии продолжат расти: в чем причины - видео
Sputnik Грузия
В начале сентября ситуация на топливном рынке Грузии довольно напряженная. Бензин и дизель продолжают дорожать, причем в начале сентября рост ускорился. 10.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-10T11:51+0400
2026-09-10T11:51+0400
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Главная причина – резкое удорожание нефтепродуктов на внешних рынках и более дорогие поставки с европейских НПЗ. Грузия остается очень зависимой от внешних поставок топлива.На ближайшие недели риск дальнейшего повышения цен остается высоким. Представители рынка прямо предупреждают, что нынешние закупочные цены еще не полностью отразились на рознице. Если международные котировки на топливо останутся высокими, грузинские АЗС продолжат постепенное повышение цен.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , цены на топливо, бензин, грузия, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , цены на топливо, бензин, грузия, видео
Цены на топливо в Грузии продолжат расти: в чем причины - видео
В начале сентября ситуация на топливном рынке Грузии довольно напряженная. Бензин и дизель продолжают дорожать, причем в начале сентября рост ускорился.
Главная причина – резкое удорожание нефтепродуктов на внешних рынках и более дорогие поставки с европейских НПЗ. Грузия остается очень зависимой от внешних поставок топлива.
На ближайшие недели риск дальнейшего повышения цен остается высоким. Представители рынка прямо предупреждают, что нынешние закупочные цены еще не полностью отразились на рознице. Если международные котировки на топливо останутся высокими, грузинские АЗС продолжат постепенное повышение цен.