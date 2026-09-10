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Украина страшится зимы – британский экс-дипломат
Украина страшится зимы – британский экс-дипломат
Sputnik Грузия
Киев не готов к предстоящей зиме, которая может оказаться более тяжелой, нежели предыдущая 10.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-10T13:11+0400
2026-09-10T13:11+0400
2026-09-10T18:47+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси считает, что предстоящий зимний период вызывает серьезные опасения в Киеве, сообщает РИА Новости.Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупредил, что наступающая зима может оказаться для страны тяжелее предыдущей. В связи с этим украинское правительство переходит к жесткой экономии бюджетных средств, не предназначенных для финансирования обороны. В конце июля украинский эксперт в сфере энергетики Станислав Игнатьев также прогнозировал самую сложную с 2022 года зиму, указав на неспособность энергосистемы страны справляться с нагрузкой.По словам бывшего дипломата, Украина также не располагает необходимыми средствами для противодействия российским баллистическим ракетам.Владимир Зеленский ранее признавал, что ВСУ испытывают сложности с перехватом баллистических ракет из-за нехватки ракет для систем ПВО. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявлял, что ситуация с противовоздушной обороной Украины стала худшей за все время конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада, обострение ситуации вокруг украины
в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада, обострение ситуации вокруг украины
Украина страшится зимы – британский экс-дипломат
13:11 10.09.2026 (обновлено: 18:47 10.09.2026)
Киев не готов к предстоящей зиме, которая может оказаться более тяжелой, нежели предыдущая
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik.
Бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси считает, что предстоящий зимний период вызывает серьезные опасения в Киеве, сообщает РИА Новости
.
Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупредил, что наступающая зима может оказаться для страны тяжелее предыдущей. В связи с этим украинское правительство переходит к жесткой экономии бюджетных средств, не предназначенных для финансирования обороны. В конце июля украинский эксперт в сфере энергетики Станислав Игнатьев также прогнозировал самую сложную с 2022 года зиму, указав на неспособность энергосистемы страны справляться с нагрузкой.
"Я считаю, что Киев в ужасе перед наступлением еще одной зимы", – заявил Уилласи-Уилси.
По словам бывшего дипломата, Украина также не располагает необходимыми средствами для противодействия российским баллистическим ракетам.
Владимир Зеленский ранее признавал, что ВСУ испытывают сложности с перехватом баллистических ракет из-за нехватки ракет для систем ПВО. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявлял, что ситуация с противовоздушной обороной Украины стала худшей за все время конфликта.