https://sputnik-georgia.ru/20260910/ukraina-strashitsya-zimy---britanskiy-eks-diplomat-300532194.html

Украина страшится зимы – британский экс-дипломат

Украина страшится зимы – британский экс-дипломат

Sputnik Грузия

Киев не готов к предстоящей зиме, которая может оказаться более тяжелой, нежели предыдущая 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T13:11+0400

2026-09-10T13:11+0400

2026-09-10T18:47+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Бывший британский дипломат Тим Уилласи-Уилси считает, что предстоящий зимний период вызывает серьезные опасения в Киеве, сообщает РИА Новости.Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий предупредил, что наступающая зима может оказаться для страны тяжелее предыдущей. В связи с этим украинское правительство переходит к жесткой экономии бюджетных средств, не предназначенных для финансирования обороны. В конце июля украинский эксперт в сфере энергетики Станислав Игнатьев также прогнозировал самую сложную с 2022 года зиму, указав на неспособность энергосистемы страны справляться с нагрузкой.По словам бывшего дипломата, Украина также не располагает необходимыми средствами для противодействия российским баллистическим ракетам.Владимир Зеленский ранее признавал, что ВСУ испытывают сложности с перехватом баллистических ракет из-за нехватки ракет для систем ПВО. В свою очередь глава комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявлял, что ситуация с противовоздушной обороной Украины стала худшей за все время конфликта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, верховная рада, обострение ситуации вокруг украины