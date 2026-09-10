https://sputnik-georgia.ru/20260910/v-gruzii-nachinaetsya-stroitelstvo-novoy-magistrali-batumisarpi-300515585.html

В Грузии начинается строительство новой магистрали Батуми–Сарпи

В Грузии начинается строительство новой магистрали Батуми–Сарпи

Sputnik Грузия

Это разгрузит существующую трассу и курортную зону, повысит безопасность движения и улучшит условия передвижения как для местных жителей и туристов, так и для... 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T09:01+0400

2026-09-10T09:01+0400

2026-09-10T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Департамент автомобильных дорог Министерства инфраструктуры Грузии и компания China Railway Tunnel Group Co. Ltd (CRTG) подписали договор о начале строительства новой магистрали Батуми–Сарпи протяженностью в 11,3 километра, сообщили в пресс-службе ведомства. Новая магистраль свяжет объездную трассу Батуми с грузино-турецкой границей. Это последний участок магистрали Восток-Запад, который предстоит построить в Грузии. По информации ведомства, магистраль Восток-Запад – одна из основных транспортных артерий Среднего коридора. Направление Красный мост–Тбилиси–Сарпи, наряду с черноморскими портами и сухопутными границами Грузии, играет важную роль в транзитной сети, соединяющей Европу и Азию. "Развитие магистрали увеличивает транзитные возможности Грузии и укрепляет транспортные связи страны с Черным морем, Южным Кавказом, Турцией и Европой", – говорится в сообщении ведомства. Проект предусматривает строительство 11,3-километровой двухполосной магистрали, 7,6-километрового тоннеля и трех мостов. В их числе будет построен мостовой переход длиной 1,47 км. В рамках проекта также будет возведено 500-метровое сооружение для защиты морского побережья. Тоннель Батуми–Сарпи длиной 7,6 км после 9-километрового основного тоннеля Квешети–Коби станет вторым по протяженности автомобильным тоннелем в Грузии. "В результате международный и транзитный транспорт будет перенаправлен с густонаселенной и курортной прибрежной зоны Аджарии на новую дорогу. Это значительно разгрузит существующую трассу и курортную зону, повысит безопасность движения и улучшит условия передвижения как для местных жителей и туристов, так и для международных транзитных грузоперевозок", – сообщили в ведомстве. Срок реализации проекта составляет 48 месяцев с момента начала строительных работ. Стоимость контракта – более 809 миллионов лари. Проект будет реализован при софинансировании за счет кредита Азиатского банка развития (ADB) и государственного бюджета Грузии. Строительство участка Батуми–Сарпи является частью единого процесса развития скоростной магистрали Восток–Запад E60–E70. Из общей протяженности магистрали в 428,35 км на сегодняшний день уже открыто 324,75 км. Автомагистраль Восток-Запад, или Европейская транзитная дорога Е-60, является вторым по величине европейским транзитным коридором, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Кыргызстан). В Грузии автомагистраль Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря близ порта Поти. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, батуми, черное море, дороги, строительство дороги, грузинские дороги, машины и их водители