https://sputnik-georgia.ru/20260910/v-kakheti-nachalsya-rtveli-skolko-vinograda-pererabotali-vinzavody-300521837.html

В Кахети начался ртвели: сколько винограда переработали винзаводы?

В Кахети начался ртвели: сколько винограда переработали винзаводы?

Sputnik Грузия

В этом году государство отказалось от прямого субсидирования и будет выкупать виноград, который не приобретет частный сектор 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T16:55+0400

2026-09-10T16:55+0400

2026-09-10T16:55+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Винные заводы в регионе Кахети (Восточная Грузия) к этому времени переработали до 2,7 тысячи тонн винограда, сообщает Агентство развития села.Сезон сбора урожая (ртвели) и его сдача на заводы традиционно начались в районе Дедоплисцкаро. Сбор урожая в других муниципалитетах Кахети начнется поэтапно, в зависимости от того, когда виноград достигнет подходящих кондиций."Сбор урожая в муниципалитетах Кахети проходит поэтапно, в зависимости от зрелости и кондиции винограда. На данном этапе в координационном штабе ртвели зарегистрировано 230 винодельческих компаний. Прогнозируемый показатель урожая в этом году составляет около 320 тысяч тонн", – говорится в сообщении.В 2026 году цена на виноград будет полностью зависеть от его качества. Вместо прямого субсидирования государство выступит гарантом закупки излишков: весь объем, который не выкупит частный сектор, приобретет госпредприятие "Компания по управлению урожаем".Цена на кондиционный и неповрежденный Саперави с сахаристостью не менее 21% составляет 1,50 лари.В случае некондиционного Саперави с сахаристостью от 17 до 21% и/или частично поврежденного винограда цена составит 0,90 лари. Цена Саперави с сахаристостью менее 17% и/или поврежденного винограда определена в размере 0,30 лари.В случае винограда других сортов, разрешенных Законом Грузии "О лозе и вине", цена неповрежденного винограда с сахаристостью не менее 20% составит 1,30 лари.При сахаристости от 17 до 20% цена составит 0,80 лари, а при сахаристости менее 17% – 0,30 лари.В координационном штабе ртвели проходит координация процесса сдачи винограда. Получить информацию, связанную с ртвели, можно по номерам горячей линии: 1501 и 032 219 37 18.Сбор урожая традиционно проходит в Грузии осенью. Он стартует в Кахети в конце августа – первых числах сентября и завершается в высокогорных регионах страны, включая Рача – родину легендарной "Хванчкары".В 2025 году винзаводы Грузии переработали рекордные за последние 30 лет 336 тысяч тонн винограда (на 5% больше, чем в 2024 году). Свой урожай тогда сдали 22 тысячи фермеров, их совокупный доход составил 475 млн лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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