https://sputnik-georgia.ru/20260910/vstrecha-s-ivanishvili-rassorila-oppozitsionerov--politiki-obmenyalis-zhestkimi-obvineniyami-300522007.html

Встреча с Иванишвили рассорила оппозиционеров – политики обменялись жесткими обвинениями

Встреча с Иванишвили рассорила оппозиционеров – политики обменялись жесткими обвинениями

Sputnik Грузия

Гварамия обвинил Хвичия в попытке развалить "Национальное движение" после его рассказа о встрече с Иванишвили 10.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-10T13:52+0400

2026-09-10T13:52+0400

2026-09-10T14:08+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Рассказ лидера "Партии свободных людей" Яго Хвичия о встрече с основателем правящей партии "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили спровоцировал новый конфликт между ним и одним из лидеров "Ахали" Никой Гварамия.Хвичия в эфире телеканала "Формула" рассказал, что его команда после входа в парламент настойчиво добивалась встречи с Иванишвили. Встреча состоялась примерно в ноябре-декабре 2025 года в доме Иванишвили в Тбилиси и продолжалась более часа. В ней также участвовали премьер-министр Ираклий Кобахидзе и тогдашний глава СГБ Мамука Мдинарадзе."Встреча продолжалась больше часа, прошла очень спокойно, в атмосфере взаимного уважения. Мы поговорили о многих темах – о внутренней ситуации в стране, отношениях между оппозицией и властью, международных отношениях и вызовах, которые в целом стоят перед страной", – заявил Хвичия.Политик назвал встречу одной из самых важных в своей жизни и заявил, что хотел бы вновь встретиться с Иванишвили. Хвичия также отметил, что ранее встречался с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили и другими политиками, поскольку считает диалог между представителями разных политических сил необходимым.После этих заявлений Гварамия обвинил Хвичия в попытках развалить "Национальное движение", которое он сейчас называет своим союзником."Запомните мои слова: этот человек развалит „Национальное движение“, которое сейчас называет своим союзником, и рассказывает, как стремится примирить Мишу и Бидзину", – написал Гварамия.Он также назвал Хвичия "безрепутационным" политиком и заявил, что "Национальное движение" само "передало себя в руки самых выдающихся подонков и лжецов грузинской политики".В свою очередь Хвичия ранее сам резко критиковал Гварамия именно за связь с правящей партией. В начале сентября он заявил, что ждал реакции "Национального движения" на то, как Гварамия "ограбил" партию и развалил ее, тайно сотрудничая с "Грузинской мечтой".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, ника гварамия, бидзина иванишвили, сгб, яго хвичия