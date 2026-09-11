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61% браков заканчивается разводом в Грузии
61% браков заканчивается разводом в Грузии
Sputnik Грузия
В первом полугодии 2026 года было зарегистрировано 10 006 браков и 6 095 разводов 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T21:51+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Соотношение числа зарегистрированных разводов в Грузии в январе-июне 2026 года к числу заключенных браков за этот период составило 60,91%, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".По информации "Сакстата", это означает, что на каждые десять заключенных браков приходилось примерно шесть разводов.В первом полугодии 2026 года было зарегистрировано 10 006 браков и 6 095 разводов.По данным "Сакстата", наибольшее число браков зарегистрировано в Тбилиси, Имерети и Квемо Картли.По числу разводов лидируют те же регионы, что и по числу заключенных браков.Регистрация брака в Грузии – очень простая процедура. Для нее необходимы лишь два свидетеля и заявление. Процедура без дополнительных церемониальных ритуалов бесплатна и занимает от нескольких часов с момента подачи заявления до одного дня.Развод по обоюдному согласию в Грузии – также быстрая процедура, не требующая обращения в суд. В остальных случаях, в том числе при разделе имущества и назначении алиментов либо при несогласии одной из сторон, развод оформляется после решения суда.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, квемо картли, имерети, тбилиси, сакстат, брак
61% браков заканчивается разводом в Грузии
В первом полугодии 2026 года было зарегистрировано 10 006 браков и 6 095 разводов
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Соотношение числа зарегистрированных разводов в Грузии в январе-июне 2026 года к числу заключенных браков за этот период составило 60,91%, говорится в сообщении Национальной службы статистики Грузии "Сакстат".
По информации "Сакстата", это означает, что на каждые десять заключенных браков приходилось примерно шесть разводов.
В первом полугодии 2026 года было зарегистрировано 10 006 браков и 6 095 разводов.
По данным "Сакстата", наибольшее число браков зарегистрировано в Тбилиси, Имерети и Квемо Картли.
По числу разводов лидируют те же регионы, что и по числу заключенных браков.
Регистрация брака в Грузии – очень простая процедура. Для нее необходимы лишь два свидетеля и заявление. Процедура без дополнительных церемониальных ритуалов бесплатна и занимает от нескольких часов с момента подачи заявления до одного дня.
Развод по обоюдному согласию в Грузии – также быстрая процедура, не требующая обращения в суд. В остальных случаях, в том числе при разделе имущества и назначении алиментов либо при несогласии одной из сторон, развод оформляется после решения суда.