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Афера на 2,6 млн лари: задержан земельный мошенник в Грузии

Афера на 2,6 млн лари: задержан земельный мошенник в Грузии

Sputnik Грузия

Ранее трижды судимый за мошенничество мужчина создал преступную группировку, чтобы заработать на крупной махинации 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T22:51+0400

2026-09-11T22:51+0400

2026-09-11T22:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Прокуратура Грузии задержала одного человека по делу о мошенническом завладении организованной группой земельным участком стоимостью 2 640 000 лари и попытке легализации незаконных доходов, говорится в сообщении ведомства.Следствием установлено, что ранее трижды судимый за мошенничество мужчина создал преступную группировку, чтобы заработать на крупной махинации. Целью группы был земельный участок стоимостью 2 640 000 лари, который находится в селе Гамарджвеба Гардабанского муниципалитета и принадлежит иностранцу. Мошенники планировали завладеть этой землей обманным путем."Используя поддельную доверенность, обвиняемые оформили договор купли-продажи и путем обмана нотариуса и регистрирующего органа (Публичного реестра) в ускоренном порядке зарегистрировали земельный участок на имя одного из соучастников", – говорится в сообщении.В мае 2026 года мошенники представили нотариусу фальшивую доверенность, якобы оформленную в Греции. Согласно поддельному документу, иностранец "передавал" одному из членов преступной группировки полные права на свой участок, что позволяло преступникам официально продать чужую землю.В целях придания законного вида незаконно присвоенному имуществу и легализации (отмывания) незаконных доходов в особо крупном размере обвиняемые представили в Национальное агентство публичного реестра фиктивный договор купли-продажи. Согласно этому договору, право собственности на добытый преступным путем земельный участок должно было перейти от одного обвиняемого к другому члену группы.Однако на основании информации, предоставленной следствием, регистрирующий орган приостановил регистрационное производство, из-за чего обвиняемые не смогли довести свой преступный умысел до конца.Чиновник, ветеринар и врач задержаны за коррупцию в Грузии>>Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве, то есть завладении чужим имуществом путем обмана с целью противоправного присвоения, совершенном в крупном размере организованной группой, а также лицом, ранее трижды привлекавшимся к уголовной ответственности за противоправное присвоение чужого имущества. Кроме того, речь идет о покушении на легализацию (отмывание) незаконных доходов, совершенном организованной группой и связанном с получением дохода в особо крупном размере.Данные статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.Следствие по уголовному делу продолжается с целью выявления других членов преступной группы.Прокуратура напомнила, что ранее по данному делу на основании вышеупомянутых статей Уголовного кодекса Грузии были задержаны шесть человек, которым суд избрал в качестве меры пресечения заключение под стражу.Прокуратура Грузии заявила, что проводит жесткую уголовно-правовую политику в отношении лиц, совершающих преступления подобной категории, и продолжит ее осуществление в будущем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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происшествия, грузия, новости, национальное агентство публичного реестра, тбилиси, греция