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Акция протеста у посольства Германии в РФ

Акция протеста у посольства Германии в РФ

Sputnik Грузия

Протестующие выступили против политики официального Берлина в отношении российского культурного центра 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T17:48+0400

2026-09-11T17:48+0400

2026-09-11T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Акция протеста прошла у здания посольства Германии в Москве против решения немецких властей прекратить деятельность Русского дома в Берлине, сообщает РИА Новости. Собравшиеся выступили против политики официального Берлина в отношении российского культурного центра. Участники акции пришли к немецкой дипмиссии с плакатами в поддержку сохранения культурных связей между двумя странами.На некоторых из них были размещены лозунги "Культуре – да! Запретам – нет!" и "Демократия заканчивается там, где закрывают двери для культуры".Во время акции собравшиеся скандировали: "Гете – в Москве, Пушкин – в Берлине". Участники протеста призвали не смешивать культуру и политические разногласия между государствами.По их словам, российская культура не должна становиться объектом политического противостояния, а русский язык, литература и книги не представляют угрозы для Германии. Собравшиеся также заявили о необходимости оградить культурное сотрудничество от текущей политической конъюнктуры.Один из участников акции объяснил, что пришел к посольству, поскольку считает важным сохранение интереса к российской культуре за рубежом и одновременно выступает за возможность изучения в России культур других государств.Решение о прекращении деятельности Русского дома в Берлине ранее анонсировал глава МИД Германии Йоханн Вадефуль. Первого сентября он заявил, что 18 сентября Германия также закроет генеральное консульство России в Бонне и расторгнет соглашение, регулирующее деятельность российского культурного центра в немецкой столице.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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