Безвиз, Брюссель и оппозиция: депутат рассказал, чего ждать Грузии
© Courtesy of Levan MachavarianiЗампредседателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани
© Courtesy of Levan Machavariani
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Оппозиция слишком слаба и бессильна, поэтому отмена безвизового режима невыгодна Европейскому союзу
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Евросоюз вряд ли решится приостановить безвизовый режим для граждан Грузии, поскольку понимает, что такое решение окажется неэффективным, заявил первый заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани в эфире Imedi LIVE.
Безвизовый режим для граждан Грузии действует с 28 марта 2017 года. В последние годы вопрос о его возможном ограничении неоднократно поднимался. В "Грузинской мечте" не раз заявляли, что Брюссель использует вопрос безвиза как инструмент давления на Тбилиси.
"Это моя версия, что это маловероятно. Они не выстрелят такой пулей, поскольку знают, что это будет выстрел вхолостую", – заявил Мачавариани.
По его мнению, вероятность такого решения особенно невелика сейчас, когда в Грузии не избирательный год. Он считает, что до следующих выборов Брюссель еще убедится в слабости грузинской оппозиции и необходимости выстраивать отношения непосредственно с властями страны.
Мачавариани заявил, что в конечном итоге ЕС придется вести диалог с "Грузинской мечтой". По его словам, Тбилиси готов восстановить отношения с Брюсселем, несмотря на накопившиеся противоречия.
"Мы к этому готовы и, для того, чтобы сохранить лицо Брюсселю, несмотря на столько несправедливости, заявляли на всех уровнях, что можем перевернуть страницу этих несправедливостей и начать отношения с чистого листа", – отметил депутат.
Он считает, что приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на международный саммит по космосу в Париже со стороны президента Франции Эммануэля Макрона может быть сигналом стремления ЕС постепенно смягчить отношения с Тбилиси.
Говоря о положении оппозиции, Мачавариани заявил, что после прекращения деятельности USAID и NED ее финансирование существенно сократилось, а политические силы начали конкурировать между собой за поддержку европейских фондов.
"Теперь они друг друга буквально пожирают, чтобы показать внешним покровителям, кто больше "делает погоду" на оппозиционном поле, чтобы получить больше финансирования и привилегий", – заявил депутат.
Он назвал нынешнюю грузинскую оппозицию наиболее маргинализированной за всю историю независимой Грузии.
По словам Мачавариани, после вступления в силу закона "О прозрачности" власти перекрыли ряд каналов непрозрачного финансирования и возможности для оборота "черных денег". Он также отметил, что дальнейшая судьба отдельных оппозиционных сил будет зависеть в том числе от решения Конституционного суда.
Грузия и ЕС
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России