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Безвиз, Брюссель и оппозиция: депутат рассказал, чего ждать Грузии

Безвиз, Брюссель и оппозиция: депутат рассказал, чего ждать Грузии

Sputnik Грузия

Оппозиция слишком слаба и бессильна, поэтому отмена безвизового режима невыгодна Европейскому союзу 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T15:51+0400

2026-09-11T15:51+0400

2026-09-11T15:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Евросоюз вряд ли решится приостановить безвизовый режим для граждан Грузии, поскольку понимает, что такое решение окажется неэффективным, заявил первый заместитель председателя фракции "Грузинская мечта" Леван Мачавариани в эфире Imedi LIVE.Безвизовый режим для граждан Грузии действует с 28 марта 2017 года. В последние годы вопрос о его возможном ограничении неоднократно поднимался. В "Грузинской мечте" не раз заявляли, что Брюссель использует вопрос безвиза как инструмент давления на Тбилиси.По его мнению, вероятность такого решения особенно невелика сейчас, когда в Грузии не избирательный год. Он считает, что до следующих выборов Брюссель еще убедится в слабости грузинской оппозиции и необходимости выстраивать отношения непосредственно с властями страны.Мачавариани заявил, что в конечном итоге ЕС придется вести диалог с "Грузинской мечтой". По его словам, Тбилиси готов восстановить отношения с Брюсселем, несмотря на накопившиеся противоречия.Он считает, что приглашение премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе на международный саммит по космосу в Париже со стороны президента Франции Эммануэля Макрона может быть сигналом стремления ЕС постепенно смягчить отношения с Тбилиси.Говоря о положении оппозиции, Мачавариани заявил, что после прекращения деятельности USAID и NED ее финансирование существенно сократилось, а политические силы начали конкурировать между собой за поддержку европейских фондов.Он назвал нынешнюю грузинскую оппозицию наиболее маргинализированной за всю историю независимой Грузии.По словам Мачавариани, после вступления в силу закона "О прозрачности" власти перекрыли ряд каналов непрозрачного финансирования и возможности для оборота "черных денег". Он также отметил, что дальнейшая судьба отдельных оппозиционных сил будет зависеть в том числе от решения Конституционного суда.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.Таких стран нет! В Тбилиси отреагировали на требования Брюсселя>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, париж, эммануэль макрон, usaid, ираклий кобахидзе, брюссель, тбилиси