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Чем меньше, тем эффективнее – Карасин о переговорной группе по Украине
Чем меньше, тем эффективнее – Карасин о переговорной группе по Украине
Sputnik Грузия
Лишь имея узкий круг профессиональных переговорщиков, Россия сможет добиться реальных результатов в мирном урегулировании конфликта 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T13:06+0400
2026-09-11T13:06+0400
2026-09-11T13:40+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что для достижения практического и долгосрочного результата переговоры по урегулированию конфликта на Украине целесообразнее проводить с участием ограниченного числа сторон, сообщает РИА Новости.Так сенатор прокомментировал заявление главы МИД Германии Йохана Вадефуля о готовности европейских стран вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу украинского урегулирования.По мнению сенатора, Германия, как и ряд других государств, заинтересована в участии в возможном переговорном процессе по Украине.При этом Карасин отметил, что пока сложно говорить о том, насколько реалистичен такой формат. По его словам, существует негласное правило, согласно которому увеличение числа участников переговоров осложняет поиск компромисса и принятие общего решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, политика, украина, германия, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, обострение ситуации вокруг украины, в мире
россия, политика, украина, германия, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, обострение ситуации вокруг украины, в мире
Чем меньше, тем эффективнее – Карасин о переговорной группе по Украине
13:06 11.09.2026 (обновлено: 13:40 11.09.2026)
Лишь имея узкий круг профессиональных переговорщиков, Россия сможет добиться реальных результатов в мирном урегулировании конфликта
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik.
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что для достижения практического и долгосрочного результата переговоры по урегулированию конфликта на Украине целесообразнее проводить с участием ограниченного числа сторон, сообщает РИА Новости
.
Так сенатор прокомментировал заявление главы МИД Германии Йохана Вадефуля о готовности европейских стран вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу украинского урегулирования.
"(России стоит – ред.) сделать ставку на более узкий состав в переговорах, потому что именно он, скорее всего, может привести к решению, которое будет практичным и долговременным", – заявил Карасин.
По мнению сенатора, Германия, как и ряд других государств, заинтересована в участии в возможном переговорном процессе по Украине.
При этом Карасин отметил, что пока сложно говорить о том, насколько реалистичен такой формат. По его словам, существует негласное правило, согласно которому увеличение числа участников переговоров осложняет поиск компромисса и принятие общего решения.