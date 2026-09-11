https://sputnik-georgia.ru/20260911/chem-menshe-tem-effektivnee---karasin-o-peregovornoy-gruppe-po-ukraine-300541898.html

Чем меньше, тем эффективнее – Карасин о переговорной группе по Украине

Чем меньше, тем эффективнее – Карасин о переговорной группе по Украине

Sputnik Грузия

Лишь имея узкий круг профессиональных переговорщиков, Россия сможет добиться реальных результатов в мирном урегулировании конфликта 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T13:06+0400

2026-09-11T13:06+0400

2026-09-11T13:40+0400

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обострение ситуации вокруг украины

в мире

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин считает, что для достижения практического и долгосрочного результата переговоры по урегулированию конфликта на Украине целесообразнее проводить с участием ограниченного числа сторон, сообщает РИА Новости.Так сенатор прокомментировал заявление главы МИД Германии Йохана Вадефуля о готовности европейских стран вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по вопросу украинского урегулирования.По мнению сенатора, Германия, как и ряд других государств, заинтересована в участии в возможном переговорном процессе по Украине.При этом Карасин отметил, что пока сложно говорить о том, насколько реалистичен такой формат. По его словам, существует негласное правило, согласно которому увеличение числа участников переговоров осложняет поиск компромисса и принятие общего решения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

россия, политика, украина, германия, григорий карасин, владимир путин, совет федерации рф, обострение ситуации вокруг украины, в мире