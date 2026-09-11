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Чиновник, ветеринар и врач задержаны за коррупцию в Грузии

Чиновник, ветеринар и врач задержаны за коррупцию в Грузии

Sputnik Грузия

Арестовали сотрудника мэрии Телави, ветеринара госагентства и врача, выписывавшего фальшивые рецепты на психотропные препараты 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T20:51+0400

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2026-09-11T20:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Следственная служба Минфина Грузии задержала трех человек в регионах страны по делу о коррупции: сотрудника мэрии Телави, ветеринара госагентства и врача, выписывавшего фальшивые рецепты на психотропные препараты, говорится в сообщении ведомства.Двое задержанных обвиняются в коммерческом подкупе, а врач – в "изготовлении с целью сбыта или сбыте поддельных рецептов или иных документов на приобретение психотропных или сильнодействующих веществ".Следствием по первому уголовному делу установлено, что сотрудник муниципального сервис-центра мэрии города Телави (регион Кахети), используя служебное положение, незаконно потребовал и получил от гражданина 500 лари в обмен на выполнение работ на земельном участке с привлечением спецтехники, находящейся на балансе муниципалитета.Чиновнику грозит лишение свободы на срок от двух до четырех лет.По второму уголовному делу в регионе Мцхета-Мтианети на основании постановления судьи задержан зооветеринар Национального агентства продовольствия по факту коммерческого подкупа, совершенного группой лиц.Следствием установлено, что обвиняемый в обмен на денежное вознаграждение передал потребителю протоколы лабораторных испытаний. Ему грозит от четырех до шести лет тюремного заключения.В рамках третьего уголовного дела установлено, что в регионе Кахети врач медицинского учреждения, используя служебное положение, незаконно изготовил и выдал гражданину поддельный рецепт для приобретения психотропных веществ.Обвиняемый задержан в рамках следствия. Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.Следственная служба Министерства финансов Грузии заявила, что в целях пресечения преступлений в финансово-экономической сфере и коррупционных сделок продолжит проводить строгие превентивные и оперативные мероприятия по всей стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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