https://sputnik-georgia.ru/20260911/diletanty--spiker-parlamenta-gruzii-o-vneshney-politike-evrosoyuza-300542278.html

Дилетанты – спикер парламента Грузии о внешней политике Евросоюза

Дилетанты – спикер парламента Грузии о внешней политике Евросоюза

Sputnik Грузия

Воспринимать серьезно заявления европейских политиков в Брюсселе уже невозможно 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T13:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Внешняя политика Евросоюза, в том числе в вопросах расширения, стала настолько непрофессиональной, что заявления из Брюсселя сложно воспринимать всерьез, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.Так спикер парламента прокомментировал заявление еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая призвала страны-кандидаты на вступление в ЕС разорвать связи с движением президента США Дональда Трампа MAGA.По его словам, особенно абсурдно подобные заявления звучат из уст еврокомиссара по вопросам расширения, учитывая, что движение MAGA является политической опорой действующего президента США.Папуашвили отметил, что страны-кандидаты являются суверенными государствами и самостоятельно определяют свою внешнюю политику и отношения с другими странами. Однако, по его словам, Брюссель еще до вступления государств в Евросоюз пытается диктовать им внешнеполитический курс.Председатель парламента Грузии неоднократно обвинял Брюссель в политической и финансовой поддержке грузинской оппозиции. Комментируя нынешнее противостояние внутри оппозиционных сил, Папуашвили заявил, что происходящее стало следствием их фрустрации после потери прежней поддержки.По его словам, нынешний конфликт внутри оппозиции является положительным процессом, поскольку позволяет обществу увидеть ее истинное лицо.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена."Путинские марионетки" – евродепутат пояснил, на кого вешают такие ярлыки>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, сербия, дональд трамп, еврокомиссия, шалва папуашвили, брюссель, сша, ираклий кобахидзе