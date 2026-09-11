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Движение в центре Тбилиси ограничат из-за необычных гонок
Движение в центре Тбилиси ограничат из-за необычных гонок
Sputnik Грузия
Столица принимает гонки на самодельных автомобилях без двигателей 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T16:51+0400
2026-09-11T16:51+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Автомобильное движение на площади Европы и прилегающих улицах в Тбилиси будет поэтапно ограничено в связи с проведением гонок на самодельных автомобилях (Red Bull Soapbox Race) с 11 по 14 сентября, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.В Тбилиси 13 сентября пройдет гонка на самодельных автомобилях без двигателей. Грузинская столица уже во второй раз примет Red Bull Soapbox Race.По информации мэрии, на первом этапе, с 20:00 11 сентября до 22:00 12 сентября, транспортное движение будет временно ограничено на Винном подъеме (Гвинис Агмарти) и улице Дуту Мегрели. Также на Метехском мосту в направлении площади Европы будут ограничены две автомобильные полосы, а на самой площади Европы – одна крайняя полоса до начала набережной Ноэ Жордания.На втором этапе, с 22:00 12 сентября до 03:00 14 сентября, автомобильное движение будет полностью ограничено на площади Европы, Метехском мосту, Винном подъеме, улице Дуту Мегрели и на участке набережной Ноэ Жордания, соединяющемся с площадью Европы.Транспортные средства смогут передвигаться с площади Вахтанга Горгасали на улицу Котэ Апхази. На правой набережной реки Мтквари с улицы Горгасали автомобили смогут двигаться как в направлении набережной имени Звиада Гамсахурдия, так и с площади Горгасали в направлении улицы Котэ Апхази, а также с улицы Туманяна в направлении улицы Горгасали.Кроме того, изменится маршрут той части общественного транспорта, которая передвигается через площадь Европы.В гонках примут участие 22 человека, которые будут спускаться по Винному подъему на самостоятельно построенных болидах, используя только уклон дороги и силу гравитации. Помимо скорости, жюри оценит и конструкцию автомобиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, грузия, европа, тбилиси, ноэ жордания, вахтанг горгасали, звиад гамсахурдия, происшествия
новости, грузия, европа, тбилиси, ноэ жордания, вахтанг горгасали, звиад гамсахурдия, происшествия
Движение в центре Тбилиси ограничат из-за необычных гонок
Столица принимает гонки на самодельных автомобилях без двигателей
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Автомобильное движение на площади Европы и прилегающих улицах в Тбилиси будет поэтапно ограничено в связи с проведением гонок на самодельных автомобилях (Red Bull Soapbox Race) с 11 по 14 сентября, говорится в сообщении мэрии Тбилиси.
В Тбилиси 13 сентября пройдет гонка на самодельных автомобилях без двигателей. Грузинская столица уже во второй раз примет Red Bull Soapbox Race.
По информации мэрии, на первом этапе, с 20:00 11 сентября до 22:00 12 сентября, транспортное движение будет временно ограничено на Винном подъеме (Гвинис Агмарти) и улице Дуту Мегрели. Также на Метехском мосту в направлении площади Европы будут ограничены две автомобильные полосы, а на самой площади Европы – одна крайняя полоса до начала набережной Ноэ Жордания.
На втором этапе, с 22:00 12 сентября до 03:00 14 сентября, автомобильное движение будет полностью ограничено на площади Европы, Метехском мосту, Винном подъеме, улице Дуту Мегрели и на участке набережной Ноэ Жордания, соединяющемся с площадью Европы.
Транспортные средства смогут передвигаться с площади Вахтанга Горгасали на улицу Котэ Апхази. На правой набережной реки Мтквари с улицы Горгасали автомобили смогут двигаться как в направлении набережной имени Звиада Гамсахурдия, так и с площади Горгасали в направлении улицы Котэ Апхази, а также с улицы Туманяна в направлении улицы Горгасали.
Кроме того, изменится маршрут той части общественного транспорта, которая передвигается через площадь Европы.
В гонках примут участие 22 человека, которые будут спускаться по Винному подъему на самостоятельно построенных болидах, используя только уклон дороги и силу гравитации. Помимо скорости, жюри оценит и конструкцию автомобиля.