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Экс-вице-премьер Георгий Барамидзе задержан в Грузии - СМИ
Экс-вице-премьер Георгий Барамидзе задержан в Грузии - СМИ
Sputnik Грузия
Ему вменяют статьи об измене Родине и саботаже 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T18:20+0400
2026-09-11T18:20+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Сотрудники Генеральной прокуратуры Грузии задержали одного из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение", экс-вице-премьера Георгия Барамидзе, сообщает телеканал "Имеди".По информации телеканала, основанием для задержания стали статьи об измене Родине и саботаже.Официальные подробности дела пока не сообщаются. Генеральная прокуратура Грузии анонсировала заявление по поводу задержания на 19:00.Кто такой Георгий БарамидзеГеоргий Барамидзе - один из известных грузинских политиков периода правления Михаила Саакашвили и многолетний член "Единого национального движения".Политическую карьеру Барамидзе начал еще в начале 1990-х годов. Он неоднократно избирался депутатом парламента Грузии, а после "революции роз" занял ряд ключевых государственных должностей.В 2003-2004 годах Барамидзе возглавлял МВД Грузии, а в 2004 году занимал должность министра обороны. В дальнейшем он был государственным министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а в 2006-2012 годах занимал пост вице-премьера Грузии.После прихода "Грузинской мечты" к власти Барамидзе продолжил политическую деятельность в оппозиции. В 2012-2016 годах он был депутатом и вице-спикером парламента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение
грузия, новости, политика, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение
Экс-вице-премьер Георгий Барамидзе задержан в Грузии - СМИ
Ему вменяют статьи об измене Родине и саботаже
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Сотрудники Генеральной прокуратуры Грузии задержали одного из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение", экс-вице-премьера Георгия Барамидзе, сообщает телеканал "Имеди".
По информации телеканала, основанием для задержания стали статьи об измене Родине и саботаже.
Официальные подробности дела пока не сообщаются. Генеральная прокуратура Грузии анонсировала заявление по поводу задержания на 19:00.
Кто такой Георгий Барамидзе
Георгий Барамидзе - один из известных грузинских политиков периода правления Михаила Саакашвили и многолетний член "Единого национального движения".
Политическую карьеру Барамидзе начал еще в начале 1990-х годов. Он неоднократно избирался депутатом парламента Грузии, а после "революции роз" занял ряд ключевых государственных должностей.
В 2003-2004 годах Барамидзе возглавлял МВД Грузии, а в 2004 году занимал должность министра обороны. В дальнейшем он был государственным министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а в 2006-2012 годах занимал пост вице-премьера Грузии.
После прихода "Грузинской мечты" к власти Барамидзе продолжил политическую деятельность в оппозиции. В 2012-2016 годах он был депутатом и вице-спикером парламента Грузии.