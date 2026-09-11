https://sputnik-georgia.ru/20260911/eksport-agroproduktsii-iz-gruzii-prevysil-milliard-dollarov-300525607.html
Экспорт агропродукции из Грузии превысил миллиард долларов
Экспорт агропродукции из Грузии превысил миллиард долларов
Sputnik Грузия
Экспорт агропродовольственной продукции из Грузии за восемь месяцев вырос на 13% 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T09:01+0400
2026-09-11T09:01+0400
2026-09-11T09:01+0400
экономика
грузия
новости
сша
министерство сельского хозяйства грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24870/31/248703191_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_4a3aabe3753ff3d1d283df1dcfd8e569.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Грузии в январе-августе 2026 года составила 1,3 млрд долларов США, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза страны.По данным ведомства, в январе-августе 2025 года было вывезено агропродукции на сумму 1,1 млрд долларов.Основными товарами экспорта из Грузии являются алкогольные и безалкогольные напитки, натуральные виноградные вина, фундук, голубика, косточковые фрукты, лавровый лист и другие продукты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24870/31/248703191_0:0:905:678_1920x0_80_0_0_ca73678729211e6e538ce080a32c0ba2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, сша, министерство сельского хозяйства грузии
экономика, грузия, новости, сша, министерство сельского хозяйства грузии
Экспорт агропродукции из Грузии превысил миллиард долларов
Экспорт агропродовольственной продукции из Грузии за восемь месяцев вырос на 13%
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Грузии в январе-августе 2026 года составила 1,3 млрд долларов США, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза страны.
По данным ведомства, в январе-августе 2025 года было вывезено агропродукции на сумму 1,1 млрд долларов.
Основными товарами экспорта из Грузии являются алкогольные и безалкогольные напитки, натуральные виноградные вина, фундук, голубика, косточковые фрукты, лавровый лист и другие продукты.