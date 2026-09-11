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Экспорт агропродукции из Грузии превысил миллиард долларов

Экспорт агропродукции из Грузии превысил миллиард долларов

Sputnik Грузия

Экспорт агропродовольственной продукции из Грузии за восемь месяцев вырос на 13% 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Грузии в январе-августе 2026 года составила 1,3 млрд долларов США, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Минсельхоза страны.По данным ведомства, в январе-августе 2025 года было вывезено агропродукции на сумму 1,1 млрд долларов.Основными товарами экспорта из Грузии являются алкогольные и безалкогольные напитки, натуральные виноградные вина, фундук, голубика, косточковые фрукты, лавровый лист и другие продукты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, сша, министерство сельского хозяйства грузии