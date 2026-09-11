https://sputnik-georgia.ru/20260911/eksport-lavrovogo-lista-vyros-na-18-glavnym-pokupatelem-ostaetsya-kitay-300545074.html

Экспорт лаврового листа вырос на 18%: главным покупателем остается Китай

Экспорт лаврового листа вырос на 18%: главным покупателем остается Китай

Sputnik Грузия

Экспорт лаврового листа в денежном выражении составил 18,2 млн долларов 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T19:51+0400

2026-09-11T19:51+0400

2026-09-11T19:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузия экспортировала 4,5 тысячи тонн лаврового листа в январе-августе 2026 года, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Минсельхоз Грузии.По информации ведомства, за первые восемь месяцев 2026 года экспорт лаврового листа в денежном выражении составил 18,2 млн долларов, увеличившись на 15%, или 2,4 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Главным рынком сбыта грузинского лаврового листа остается Китай, на который приходится 69% экспорта. На втором месте находится Россия с долей 17%, а на третьем – Узбекистан, 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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