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Экспорт лаврового листа вырос на 18%: главным покупателем остается Китай
Экспорт лаврового листа вырос на 18%: главным покупателем остается Китай
Sputnik Грузия
Экспорт лаврового листа в денежном выражении составил 18,2 млн долларов 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T19:51+0400
2026-09-11T19:51+0400
2026-09-11T19:51+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузия экспортировала 4,5 тысячи тонн лаврового листа в январе-августе 2026 года, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Минсельхоз Грузии.По информации ведомства, за первые восемь месяцев 2026 года экспорт лаврового листа в денежном выражении составил 18,2 млн долларов, увеличившись на 15%, или 2,4 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.Главным рынком сбыта грузинского лаврового листа остается Китай, на который приходится 69% экспорта. На втором месте находится Россия с долей 17%, а на третьем – Узбекистан, 6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, узбекистан, китай
экономика, грузия, новости, узбекистан, китай
Экспорт лаврового листа вырос на 18%: главным покупателем остается Китай
Экспорт лаврового листа в денежном выражении составил 18,2 млн долларов
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Грузия экспортировала 4,5 тысячи тонн лаврового листа в январе-августе 2026 года, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает Минсельхоз Грузии.
По информации ведомства, за первые восемь месяцев 2026 года экспорт лаврового листа в денежном выражении составил 18,2 млн долларов, увеличившись на 15%, или 2,4 млн долларов, по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Главным рынком сбыта грузинского лаврового листа остается Китай, на который приходится 69% экспорта. На втором месте находится Россия с долей 17%, а на третьем – Узбекистан, 6%.