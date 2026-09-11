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Германия без России: потери в миллиарды евро
Германия без России: потери в миллиарды евро
Sputnik Грузия
Совокупные экономические потери страны из-за отказа от российского газа могут превышать 50 млрд евро 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T13:00+0400
2026-09-11T13:00+0400
2026-09-11T13:36+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Расходы федерального бюджета Германии, связанные с прекращением поставок российского газа и мерами по борьбе с возникшим вслед за этим энергетическим кризисом, превысили 50 миллиардов евро, сообщает РИА Новости.Согласно информации, власти страны направили в общей сложности 50,4 миллиарда евро на поддержку населения и стабилизацию ситуации в условиях энергетического кризиса.Таким образом, объем прямой финансовой поддержки со стороны государства после прекращения поставок российского газа составил примерно 600 евро в расчете на одного жителя Германии.При этом экономисты в Германии обращают внимание на то, что сумма в 50,4 миллиарда евро учитывает лишь непосредственные расходы бюджета на различные программы поддержки и субсидирования.Совокупные экономические потери страны могут быть существенно выше. В частности, эксперты учитывают затраты на создание инфраструктуры для приема сжиженного природного газа, а также последствия высоких цен на энергоресурсы для конкурентоспособности немецкой промышленности в долгосрочной перспективе.Экономика Германии на протяжении последних нескольких лет сталкивается со стагнацией и спадом. Среди факторов, оказывающих давление на нее, называют высокую стоимость энергоносителей, в том числе на фоне прекращения поставок российского газа.В начале декабря 2025 года страны Евросоюза предварительно согласовали поэтапный отказ от импорта российского сжиженного и трубопроводного газа. Полностью прекратить импорт СПГ из России планируется с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 1 ноября того же года.В Москве неоднократно заявляли, что отказ западных стран от российских энергоресурсов был ошибочным решением, которое ведет к зависимости от более дорогих источников поставок. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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в мире, германия, москва, россия
в мире, германия, москва, россия
Германия без России: потери в миллиарды евро
13:00 11.09.2026 (обновлено: 13:36 11.09.2026)
Совокупные экономические потери страны из-за отказа от российского газа могут превышать 50 млрд евро
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik.
Расходы федерального бюджета Германии, связанные с прекращением поставок российского газа и мерами по борьбе с возникшим вслед за этим энергетическим кризисом, превысили 50 миллиардов евро, сообщает РИА Новости
.
Согласно информации, власти страны направили в общей сложности 50,4 миллиарда евро на поддержку населения и стабилизацию ситуации в условиях энергетического кризиса.
"Федеральное правительство потратило 50,4 миллиарда евро на меры по облегчению бремени и стабилизации в рамках энергетического кризиса. Сюда входят, в частности, меры по сдерживанию роста цен на газ и электроэнергию, декабрьская экстренная помощь и другие меры поддержки", – говорится в сообщении.
Таким образом, объем прямой финансовой поддержки со стороны государства после прекращения поставок российского газа составил примерно 600 евро в расчете на одного жителя Германии.
При этом экономисты в Германии обращают внимание на то, что сумма в 50,4 миллиарда евро учитывает лишь непосредственные расходы бюджета на различные программы поддержки и субсидирования.
Совокупные экономические потери страны могут быть существенно выше. В частности, эксперты учитывают затраты на создание инфраструктуры для приема сжиженного природного газа, а также последствия высоких цен на энергоресурсы для конкурентоспособности немецкой промышленности в долгосрочной перспективе.
Экономика Германии на протяжении последних нескольких лет сталкивается со стагнацией и спадом. Среди факторов, оказывающих давление на нее, называют высокую стоимость энергоносителей, в том числе на фоне прекращения поставок российского газа.
В начале декабря 2025 года страны Евросоюза предварительно согласовали поэтапный отказ от импорта российского сжиженного и трубопроводного газа. Полностью прекратить импорт СПГ из России планируется с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа – с 1 ноября того же года.
В Москве неоднократно заявляли, что отказ западных стран от российских энергоресурсов был ошибочным решением, которое ведет к зависимости от более дорогих источников поставок.