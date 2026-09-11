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Какой сегодня церковный праздник: 11 сентября 2026
Какой сегодня церковный праздник: 11 сентября 2026
Sputnik Грузия
По православному церковному календарю 11 сентября отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи – Крестителя Господня 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T01:01+0400
2026-09-11T01:01+0400
2026-09-11T01:01+0400
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Sputnik Грузия рассказывает о последнем ветхозаветном пророке, почему он упоминается в церковном календаре 11 сентября.Усекновение главы КрестителяПо церковному календарю 11 сентября отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи, самого почитаемого христианского святого после Богородицы, предсказавшего пришествие Мессии и крестившего Иисуса Христа в реке Иордан.В этот день христиане вспоминают насильственную смерть пророка, описанную в Евангелии.Предтеча после Крещения Господня был заключен в темницу Иродом Антипой – правителем Галилеи. Пророк открыто обвинял Ирода в том, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он незаконно сожительствовал с женой своего брата Филиппа Иродиадой.В день рождения Ирода Саломия, дочь Иродиады, сплясала перед гостями и угодила имениннику, который поклялся девице дать все, чего она ни попросит, даже половину своего царства. По совету матери Саломия попросила дать ей на блюде голову Иоанна Крестителя.Ирод, боясь Божьего гнева за убийство пророка и народа, любившего Предтечу, колебался, но из-за гостей и неосторожно данной клятвы повелел отрубить святому Иоанну голову и отдать ее Саломии.Девица, взяв поднос с головой Иоанна Крестителя, отнесла его матери, которая, исколов иглой язык проповедника, закопала его главу в нечистом месте. Но жена Иродова домоправителя Хузы – благочестивая Иоанна – голову Крестителя погребла в глиняный сосуд на горе Елеонской. Согласно церковному преданию, впоследствии место захоронения главы было вновь обретено.ИмениныПо церковному календарю 11 сентября именины отмечает Иоанн.Материал подготовлен на основе открытых источников.
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справки , религия , календарь религиозных праздников
справки , религия , календарь религиозных праздников
Какой сегодня церковный праздник: 11 сентября 2026
По православному церковному календарю 11 сентября отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи – Крестителя Господня
Sputnik Грузия рассказывает о последнем ветхозаветном пророке, почему он упоминается в церковном календаре 11 сентября.
Усекновение главы Крестителя
По церковному календарю 11 сентября отмечают день Усекновения главы Иоанна Предтечи, самого почитаемого христианского святого после Богородицы, предсказавшего пришествие Мессии и крестившего Иисуса Христа в реке Иордан.
В этот день христиане вспоминают насильственную смерть пророка, описанную в Евангелии.
Предтеча после Крещения Господня был заключен в темницу Иродом Антипой – правителем Галилеи. Пророк открыто обвинял Ирода в том, что, оставив законную жену, дочь аравийского царя Арефы, он незаконно сожительствовал с женой своего брата Филиппа Иродиадой.
В день рождения Ирода Саломия, дочь Иродиады, сплясала перед гостями и угодила имениннику, который поклялся девице дать все, чего она ни попросит, даже половину своего царства. По совету матери Саломия попросила дать ей на блюде голову Иоанна Крестителя.
Ирод, боясь Божьего гнева за убийство пророка и народа, любившего Предтечу, колебался, но из-за гостей и неосторожно данной клятвы повелел отрубить святому Иоанну голову и отдать ее Саломии.
Девица, взяв поднос с головой Иоанна Крестителя, отнесла его матери, которая, исколов иглой язык проповедника, закопала его главу в нечистом месте. Но жена Иродова домоправителя Хузы – благочестивая Иоанна – голову Крестителя погребла в глиняный сосуд на горе Елеонской. Согласно церковному преданию, впоследствии место захоронения главы было вновь обретено.
По церковному календарю 11 сентября именины отмечает Иоанн.
Материал подготовлен на основе открытых источников.