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Харьков готовится к обороне

Харьков готовится к обороне

Sputnik Грузия

ВСУ начали установку противодронных сетей на дорогах города 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T13:10+0400

2026-09-11T13:10+0400

2026-09-11T13:48+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Украинские военные начали устанавливать противодронные сети на дорогах в Харькове, что может свидетельствовать о подготовке города к обороне, сообщает РИА Новости. На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Кроме того, в понедельник российское военное ведомство сообщило, что бойцы "Севера" продолжают сжимать окружения, где находятся около 1,7 тысячи боевиков ВС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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в мире, политика, харьков, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины, украина