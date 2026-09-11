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Харьков готовится к обороне
Харьков готовится к обороне
Sputnik Грузия
ВСУ начали установку противодронных сетей на дорогах города 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T13:10+0400
2026-09-11T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Украинские военные начали устанавливать противодронные сети на дорогах в Харькове, что может свидетельствовать о подготовке города к обороне, сообщает РИА Новости. На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Кроме того, в понедельник российское военное ведомство сообщило, что бойцы "Севера" продолжают сжимать окружения, где находятся около 1,7 тысячи боевиков ВС.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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в мире, политика, харьков, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины, украина
в мире, политика, харьков, минобороны рф, обострение ситуации вокруг украины, украина

Харьков готовится к обороне

13:10 11.09.2026 (обновлено: 13:48 11.09.2026)
© photo: Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа самоходной пушки 2С7 "Пион" группировки "Запад"
Боевая работа самоходной пушки 2С7 Пион группировки Запад - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2026
© photo: Sputnik / Станислав Красильников
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ВСУ начали установку противодронных сетей на дорогах города
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Украинские военные начали устанавливать противодронные сети на дорогах в Харькове, что может свидетельствовать о подготовке города к обороне, сообщает РИА Новости.

"На дорогах Харькова начали оборудовать противодронные сети. Они замечены в северных районах города. Это может говорить, что ВСУ готовятся к обороне города", – говорится в сообщении.

На прошлой неделе в Минобороны РФ сообщали, что подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают создание полосы безопасности на территории Сумской и Харьковской областей. Кроме того, в понедельник российское военное ведомство сообщило, что бойцы "Севера" продолжают сжимать окружения, где находятся около 1,7 тысячи боевиков ВС.
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