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Курс лари на пятницу – 2,6101 GEL/$

Курс лари на пятницу – 2,6101 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T09:48+0400

2026-09-11T09:48+0400

2026-09-11T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 11 сентября в размере 2,6101 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0003 лари по отношению к доллару.

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