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"Политически похороню": в грузинской оппозиции новый скандал
"Политически похороню": в грузинской оппозиции новый скандал
Sputnik Грузия
Лидеры двух оппозиционных партий Грузии обвиняют друг друга в подковерной игре и политических махинациях 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T11:51+0400
2026-09-11T11:51+0400
грузия
политика
ника гварамия
единое национальное движение
яго хвичия
михаил саакашвили
новости
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Внутри грузинской оппозиции продолжаются взаимные обвинения в финансовых договоренностях и политической нелояльности.Главными участниками конфликта остаются член экс-правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ана Цитлидзе и сопредседатель "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.Гварамия вновь отказался участвовать в дебатах с Цитлидзе, назвав ее политиком "нулевого веса", и обвинил "Единое национальное движение" в договоренности с лидером "Партии свободных людей" Яго Хвичия. Передача власти Ранее Цитлидзе заявила, что Гварамия говорил ей о намерении стать главной оппозиционной силой в Грузии и получить власть от основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.По словам Цитлидзе, Гварамия утверждал, что сможет оттеснить осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на третье или четвертое место."Максимум в 2028 году, если не раньше, Бидзина передаст мне власть", – процитировала Цитлидзе слова Гварамия.Она также заявила, что Гварамия во время избирательной кампании продвигал кандидатуру бывшего премьер-министра Николоза Гилаури на пост главы правительства и говорил, что это якобы было согласовано с Иванишвили.Цитлидзе резко раскритиковала Гварамия за его нынешнее отношение к Саакашвили.По словам политика, после выхода из тюрьмы Гварамия изменил отношение к Саакашвили, хотя ранее публично поддерживал бывшего президента. Ответ на обвиненияГварамия, в свою очередь, заявил, что не намерен участвовать с Цитлидзе в публичных дебатах.Он также вновь обвинил ЕНД в договоренности с Яго Хвичия. По его словам, именно через высокопоставленного представителя ЕНД он познакомился с бывшим премьер-министром Николозом Гилаури. При этом Гварамия отказался называть имя этого человека.Гварамия также отметил, что поиск денег на избирательную кампанию является вполне законным делом, и заявил, что его коалиция не продавала места в избирательных списках.По его словам, ЕНД фактически превратилась в партию Аны Цитлидзе."Если сегодня "Национальное движение" превратилось в партию Аны Цитлидзе, как вообще можно спасти эту партию?" – заявил Гварамия."Грузинская мечта" о конфликтеНа фоне продолжающейся перепалки между представителями оппозиции ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Торнике Чеишвили.По его словам, политически обанкротившиеся и утратившие влияние оппозиционные силы готовы пойти на все ради собственного выживания.Заместитель председателя парламентского комитета по спорту Зураб Руруа также высказался о ситуации в оппозиции и взаимных обвинениях между ее представителями.По его словам, история Грузии не помнит оппозицию, находящуюся в настолько тяжелом положении, маргинализированную и погрязшую во внутренних конфликтах. Руруа отметил, что общество правильно оценивает действия оппозиционных сил, которые обвиняют друг друга в расходовании миллионов, и возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на их покровителей.Ранее Цитлидзе заявляла, что может рассказать множество подробностей о деятельности Гварамия и "политически похоронить" его.Она, в частности, утверждала, что Гварамия получал 20 тысяч долларов в месяц на телеканале "Мтавари", а во время работы на "Рустави 2" – 85 тысяч лари. По словам Цитлидзе, в то же время представители "Единого национального движения" зачастую проводили избирательные кампании без денег даже на топливо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, политика, ника гварамия, единое национальное движение, яго хвичия, михаил саакашвили, новости
грузия, политика, ника гварамия, единое национальное движение, яго хвичия, михаил саакашвили, новости

"Политически похороню": в грузинской оппозиции новый скандал

11:51 11.09.2026
© AhaliНика Гварамия
Ника Гварамия - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2026
© Ahali
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Лидеры двух оппозиционных партий Грузии обвиняют друг друга в подковерной игре и политических махинациях
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Внутри грузинской оппозиции продолжаются взаимные обвинения в финансовых договоренностях и политической нелояльности.
Главными участниками конфликта остаются член экс-правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ана Цитлидзе и сопредседатель "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.
Гварамия вновь отказался участвовать в дебатах с Цитлидзе, назвав ее политиком "нулевого веса", и обвинил "Единое национальное движение" в договоренности с лидером "Партии свободных людей" Яго Хвичия.

Передача власти

Ранее Цитлидзе заявила, что Гварамия говорил ей о намерении стать главной оппозиционной силой в Грузии и получить власть от основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.
По словам Цитлидзе, Гварамия утверждал, что сможет оттеснить осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на третье или четвертое место.
"Максимум в 2028 году, если не раньше, Бидзина передаст мне власть", – процитировала Цитлидзе слова Гварамия.
Она также заявила, что Гварамия во время избирательной кампании продвигал кандидатуру бывшего премьер-министра Николоза Гилаури на пост главы правительства и говорил, что это якобы было согласовано с Иванишвили.
Цитлидзе резко раскритиковала Гварамия за его нынешнее отношение к Саакашвили.

"Если бы не Миша, кем вообще был бы Гварамия? Миша создал его от начала до конца", – заявила она.

По словам политика, после выхода из тюрьмы Гварамия изменил отношение к Саакашвили, хотя ранее публично поддерживал бывшего президента.

Ответ на обвинения

Гварамия, в свою очередь, заявил, что не намерен участвовать с Цитлидзе в публичных дебатах.

"С политиком с нулевой репутацией и нулевым весом я, конечно, не сяду в эфире на дебаты. Тем более чтобы доказывать, что я не брал 40 миллионов", – заявил Гварамия.

Он также вновь обвинил ЕНД в договоренности с Яго Хвичия. По его словам, именно через высокопоставленного представителя ЕНД он познакомился с бывшим премьер-министром Николозом Гилаури. При этом Гварамия отказался называть имя этого человека.
Гварамия также отметил, что поиск денег на избирательную кампанию является вполне законным делом, и заявил, что его коалиция не продавала места в избирательных списках.
По его словам, ЕНД фактически превратилась в партию Аны Цитлидзе.
"Если сегодня "Национальное движение" превратилось в партию Аны Цитлидзе, как вообще можно спасти эту партию?" – заявил Гварамия.

"Грузинская мечта" о конфликте

На фоне продолжающейся перепалки между представителями оппозиции ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Торнике Чеишвили.
По его словам, политически обанкротившиеся и утратившие влияние оппозиционные силы готовы пойти на все ради собственного выживания.

"Чем сильнее будет обостряться это противостояние, тем больше компромата, вероятно, будет всплывать на поверхность с учетом этой борьбы, поскольку они уже абсолютно обнулены и полностью обанкротились политически. Фактически им уже нечего терять, кроме попытки хотя бы кому-то из них спасти себя перед собственным куратором", – заявил Чеишвили.

Заместитель председателя парламентского комитета по спорту Зураб Руруа также высказался о ситуации в оппозиции и взаимных обвинениях между ее представителями.
По его словам, история Грузии не помнит оппозицию, находящуюся в настолько тяжелом положении, маргинализированную и погрязшую во внутренних конфликтах. Руруа отметил, что общество правильно оценивает действия оппозиционных сил, которые обвиняют друг друга в расходовании миллионов, и возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на их покровителей.
Ранее Цитлидзе заявляла, что может рассказать множество подробностей о деятельности Гварамия и "политически похоронить" его.
Она, в частности, утверждала, что Гварамия получал 20 тысяч долларов в месяц на телеканале "Мтавари", а во время работы на "Рустави 2" – 85 тысяч лари. По словам Цитлидзе, в то же время представители "Единого национального движения" зачастую проводили избирательные кампании без денег даже на топливо.
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