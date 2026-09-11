https://sputnik-georgia.ru/20260911/politicheski-pokhoronyu-v-gruzinskoy-oppozitsii-novyy-skandal-300538994.html

"Политически похороню": в грузинской оппозиции новый скандал

"Политически похороню": в грузинской оппозиции новый скандал

Sputnik Грузия

Лидеры двух оппозиционных партий Грузии обвиняют друг друга в подковерной игре и политических махинациях 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T11:51+0400

2026-09-11T11:51+0400

2026-09-11T11:51+0400

грузия

политика

ника гварамия

единое национальное движение

яго хвичия

михаил саакашвили

новости

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Внутри грузинской оппозиции продолжаются взаимные обвинения в финансовых договоренностях и политической нелояльности.Главными участниками конфликта остаются член экс-правящей партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Ана Цитлидзе и сопредседатель "Коалиции за перемены" Ника Гварамия.Гварамия вновь отказался участвовать в дебатах с Цитлидзе, назвав ее политиком "нулевого веса", и обвинил "Единое национальное движение" в договоренности с лидером "Партии свободных людей" Яго Хвичия. Передача власти Ранее Цитлидзе заявила, что Гварамия говорил ей о намерении стать главной оппозиционной силой в Грузии и получить власть от основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили.По словам Цитлидзе, Гварамия утверждал, что сможет оттеснить осужденного бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на третье или четвертое место."Максимум в 2028 году, если не раньше, Бидзина передаст мне власть", – процитировала Цитлидзе слова Гварамия.Она также заявила, что Гварамия во время избирательной кампании продвигал кандидатуру бывшего премьер-министра Николоза Гилаури на пост главы правительства и говорил, что это якобы было согласовано с Иванишвили.Цитлидзе резко раскритиковала Гварамия за его нынешнее отношение к Саакашвили.По словам политика, после выхода из тюрьмы Гварамия изменил отношение к Саакашвили, хотя ранее публично поддерживал бывшего президента. Ответ на обвиненияГварамия, в свою очередь, заявил, что не намерен участвовать с Цитлидзе в публичных дебатах.Он также вновь обвинил ЕНД в договоренности с Яго Хвичия. По его словам, именно через высокопоставленного представителя ЕНД он познакомился с бывшим премьер-министром Николозом Гилаури. При этом Гварамия отказался называть имя этого человека.Гварамия также отметил, что поиск денег на избирательную кампанию является вполне законным делом, и заявил, что его коалиция не продавала места в избирательных списках.По его словам, ЕНД фактически превратилась в партию Аны Цитлидзе."Если сегодня "Национальное движение" превратилось в партию Аны Цитлидзе, как вообще можно спасти эту партию?" – заявил Гварамия."Грузинская мечта" о конфликтеНа фоне продолжающейся перепалки между представителями оппозиции ситуацию прокомментировал первый заместитель председателя парламентского комитета по юридическим вопросам Торнике Чеишвили.По его словам, политически обанкротившиеся и утратившие влияние оппозиционные силы готовы пойти на все ради собственного выживания.Заместитель председателя парламентского комитета по спорту Зураб Руруа также высказался о ситуации в оппозиции и взаимных обвинениях между ее представителями.По его словам, история Грузии не помнит оппозицию, находящуюся в настолько тяжелом положении, маргинализированную и погрязшую во внутренних конфликтах. Руруа отметил, что общество правильно оценивает действия оппозиционных сил, которые обвиняют друг друга в расходовании миллионов, и возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на их покровителей.Ранее Цитлидзе заявляла, что может рассказать множество подробностей о деятельности Гварамия и "политически похоронить" его.Она, в частности, утверждала, что Гварамия получал 20 тысяч долларов в месяц на телеканале "Мтавари", а во время работы на "Рустави 2" – 85 тысяч лари. По словам Цитлидзе, в то же время представители "Единого национального движения" зачастую проводили избирательные кампании без денег даже на топливо.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, политика, ника гварамия, единое национальное движение, яго хвичия, михаил саакашвили, новости