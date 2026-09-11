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Прокуратура Грузии: Барамидзе задержан по обвинению в измене родине
Прокуратура Грузии: Барамидзе задержан по обвинению в измене родине
Sputnik Грузия
Лживые заявления Барамидзе об Абхазии в интервью нанесли непоправимый ущерб грузинской государственности 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T19:53+0400
2026-09-11T20:04+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Одному из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение", экс-вице-премьеру Георгию Барамидзе официально предъявили обвинение по статье "Измена родине", в частности в саботаже, ему грозит четыре года тюремного заключения, заявил замгенпрокурора Амиран Гулуашвили на брифинге.Представители прокуратуры Грузии надели на Георгия Барамидзе наручники в его собственном доме в пятницу вечером, 11 сентября. Видеозапись задержания распространила в социальной сети супруга оппозиционера.Как заявил замгенпрокурора, Георгий Барамидзе в июльском эфире программы Яго Хвичия "Рождение Грузии" заявил, что в начале абхазской войны (1992-1993 гг.) грузинские военные не брали пленных, а расстреливали их на месте. Этим высказыванием, по словам Гулуашвили, Барамидзе фактически обвинил армию Грузии в совершении тяжких военных преступлений и нарушении международного гуманитарного права.Прокуратура назвала слова Георгия Барамидзе вымыслом и целенаправленной идеологической атакой, которая вредит национальным интересам, безопасности, обороноспособности и госинститутам Грузии.Кроме того, по словам Гулуашвили, заявление Георгия Барамидзе нанесло ущерб международному авторитету и имиджу Грузии, из-за него возникли правовые и политические риски усиления и использования информационной кампании и юридических процедур против Грузии в международных инстанциях.Также, как заявил замгенпрокурора, слова Барамидзе навредили мирной политике Грузии и процессу примирения с пострадавшим от конфликта населением. Кроме того, его действия помешали работе госведомств, в особенности Аппарата госминистра по вопросам примирения, сорвав механизмы восстановления доверия.Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу в установленный законом срок.Как отметил Гулуашвили, по делу продолжается следствие, и о его ходе и результатах общественность будет дополнительно проинформирована.Статья "Измена родине" появилась в Уголовном кодексе Грузии после 19-летнего перерыва в апреле 2026 года. Изменой родине считается ряд преступлений против государства, совершенных гражданами Грузии. Кто такой Георгий Барамидзе Георгий Барамидзе – один из известных грузинских политиков периода правления Михаила Саакашвили и многолетний член "Единого национального движения". Политическую карьеру Барамидзе начал еще в начале 1990-х годов. Он неоднократно избирался депутатом парламента Грузии, а после "революции роз" занимал ряд ключевых государственных должностей. В 2003-2004 годах Барамидзе возглавлял МВД Грузии, а в 2004 году занимал должность министра обороны. В дальнейшем он был государственным министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а в 2006-2012 годах занимал пост вице-премьера Грузии. После прихода к власти "Грузинской мечты" Барамидзе продолжил политическую деятельность в оппозиции. В 2012-2016 годах он был депутатом и вице-спикером парламента Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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грузия, новости, политика, тбилиси, единое национальное движение, яго хвичия, михаил саакашвили, абхазия
грузия, новости, политика, тбилиси, единое национальное движение, яго хвичия, михаил саакашвили, абхазия

Прокуратура Грузии: Барамидзе задержан по обвинению в измене родине

19:53 11.09.2026 (обновлено: 20:04 11.09.2026)
© photo: Sputnik / StringerЗдание главной прокуратуры Грузии
Здание главной прокуратуры Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2026
© photo: Sputnik / Stringer
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Лживые заявления Барамидзе об Абхазии в интервью нанесли непоправимый ущерб грузинской государственности
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Одному из лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение", экс-вице-премьеру Георгию Барамидзе официально предъявили обвинение по статье "Измена родине", в частности в саботаже, ему грозит четыре года тюремного заключения, заявил замгенпрокурора Амиран Гулуашвили на брифинге.
Представители прокуратуры Грузии надели на Георгия Барамидзе наручники в его собственном доме в пятницу вечером, 11 сентября. Видеозапись задержания распространила в социальной сети супруга оппозиционера.

"В результате проведенного следствия, на основании добытых доказательств, Георгию Барамидзе будет предъявлено обвинение по факту измены родине, в частности, в саботаже, что в качестве вида и меры наказания предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет", – заявил Гулуашвили.

Как заявил замгенпрокурора, Георгий Барамидзе в июльском эфире программы Яго Хвичия "Рождение Грузии" заявил, что в начале абхазской войны (1992-1993 гг.) грузинские военные не брали пленных, а расстреливали их на месте. Этим высказыванием, по словам Гулуашвили, Барамидзе фактически обвинил армию Грузии в совершении тяжких военных преступлений и нарушении международного гуманитарного права.

"Следствием, проведенным прокуратурой Грузии, достоверно исключены факты расстрела пленных со стороны представителей вооруженных сил Грузии или участников войны во время вооруженного конфликта, что и до настоящего времени было и без того известно общественности, а также международному сообществу и никогда не становилось предметом дискуссии", – сказал он.

Прокуратура назвала слова Георгия Барамидзе вымыслом и целенаправленной идеологической атакой, которая вредит национальным интересам, безопасности, обороноспособности и госинститутам Грузии.
Кроме того, по словам Гулуашвили, заявление Георгия Барамидзе нанесло ущерб международному авторитету и имиджу Грузии, из-за него возникли правовые и политические риски усиления и использования информационной кампании и юридических процедур против Грузии в международных инстанциях.
Также, как заявил замгенпрокурора, слова Барамидзе навредили мирной политике Грузии и процессу примирения с пострадавшим от конфликта населением. Кроме того, его действия помешали работе госведомств, в особенности Аппарата госминистра по вопросам примирения, сорвав механизмы восстановления доверия.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу в установленный законом срок.
Как отметил Гулуашвили, по делу продолжается следствие, и о его ходе и результатах общественность будет дополнительно проинформирована.
Статья "Измена родине" появилась в Уголовном кодексе Грузии после 19-летнего перерыва в апреле 2026 года. Изменой родине считается ряд преступлений против государства, совершенных гражданами Грузии.

Кто такой Георгий Барамидзе

Георгий Барамидзе – один из известных грузинских политиков периода правления Михаила Саакашвили и многолетний член "Единого национального движения".
Политическую карьеру Барамидзе начал еще в начале 1990-х годов. Он неоднократно избирался депутатом парламента Грузии, а после "революции роз" занимал ряд ключевых государственных должностей.
В 2003-2004 годах Барамидзе возглавлял МВД Грузии, а в 2004 году занимал должность министра обороны. В дальнейшем он был государственным министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, а в 2006-2012 годах занимал пост вице-премьера Грузии.
После прихода к власти "Грузинской мечты" Барамидзе продолжил политическую деятельность в оппозиции. В 2012-2016 годах он был депутатом и вице-спикером парламента Грузии.
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