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Прямые иностранные инвестиции в Грузию, II квартал 2026 года
Прямые иностранные инвестиции в Грузию, II квартал 2026 года
Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в страну составил 468,8 млн... 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T15:34+0400
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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в страну составил 468,8 млн долларов.Тройка крупнейших стран-инвесторов выглядит следующим образом: Китай – 219,5 млн долларов, Великобритания – 123,5 млн долларов и ОАЭ – 47,7 млн долларов.Основными секторами по объему прямых иностранных инвестиций стали финансовая и страховая деятельность – 207,6 млн долларов, недвижимость – 119,9 млн долларов и перерабатывающая промышленность – 59 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, великобритания, китай, сакстат, оаэ, инфографика, инфографика
экономика, грузия, новости, великобритания, китай, сакстат, оаэ, инфографика, инфографика

Прямые иностранные инвестиции в Грузию, II квартал 2026 года

15:34 11.09.2026 (обновлено: 15:35 11.09.2026)
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Прямые иностранные инвестиции в Грузию, II квартал 2026 года - Sputnik Грузия
По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в страну составил 468,8 млн долларов.
Тройка крупнейших стран-инвесторов выглядит следующим образом: Китай – 219,5 млн долларов, Великобритания – 123,5 млн долларов и ОАЭ – 47,7 млн долларов.
Основными секторами по объему прямых иностранных инвестиций стали финансовая и страховая деятельность – 207,6 млн долларов, недвижимость – 119,9 млн долларов и перерабатывающая промышленность – 59 млн долларов.
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