https://sputnik-georgia.ru/20260911/pryamye-inostrannye-investitsii-v-gruziyu-ii-kvartal-2026-goda-300494491.html

Прямые иностранные инвестиции в Грузию, II квартал 2026 года

Прямые иностранные инвестиции в Грузию, II квартал 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в страну составил 468,8 млн... 11.09.2026, Sputnik Грузия

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По данным Национальной службы статистики Грузии "Сакстат", во втором квартале 2026 года объем прямых иностранных инвестиций в страну составил 468,8 млн долларов.Тройка крупнейших стран-инвесторов выглядит следующим образом: Китай – 219,5 млн долларов, Великобритания – 123,5 млн долларов и ОАЭ – 47,7 млн долларов.Основными секторами по объему прямых иностранных инвестиций стали финансовая и страховая деятельность – 207,6 млн долларов, недвижимость – 119,9 млн долларов и перерабатывающая промышленность – 59 млн долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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