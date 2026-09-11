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Путин и Моди проводят переговоры в Нью-Дели в преддверии саммита БРИКС

Путин и Моди проводят переговоры в Нью-Дели в преддверии саммита БРИКС

Sputnik Грузия

Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T14:53+0400

2026-09-11T14:53+0400

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Встреча состоится накануне саммита БРИКС. Ожидается, что лидеры обсудят торгово-экономическое сотрудничество, а также международную повестку, включая ситуацию на Украине.

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