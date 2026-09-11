https://sputnik-georgia.ru/20260911/putin-i-modi-provodyat-peregovory-v-nyu-deli-v-preddverii-sammita-briks-300546852.html
Путин и Моди проводят переговоры в Нью-Дели в преддверии саммита БРИКС
Путин и Моди проводят переговоры в Нью-Дели в преддверии саммита БРИКС
Sputnik Грузия
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T14:53+0400
2026-09-11T14:53+0400
2026-09-11T15:53+0400
мультимедиа
видео
новости
в мире
россия
индия
брикс
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0b/300545742_0:0:2946:1657_1920x0_80_0_0_a5e62eb930b3c5d99d51753725d56f1a.jpg
Встреча состоится накануне саммита БРИКС. Ожидается, что лидеры обсудят торгово-экономическое сотрудничество, а также международную повестку, включая ситуацию на Украине.
индия
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/09/0b/300545742_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_eac96cbee8e05edfd0307d0ec129dcdf.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
мультимедиа, видео, новости, в мире, россия, индия, брикс, видео
мультимедиа, видео, новости, в мире, россия, индия, брикс, видео
Путин и Моди проводят переговоры в Нью-Дели в преддверии саммита БРИКС
14:53 11.09.2026 (обновлено: 15:53 11.09.2026)
Президент России Владимир Путин проводит переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели
Встреча состоится накануне саммита БРИКС. Ожидается, что лидеры обсудят торгово-экономическое сотрудничество, а также международную повестку, включая ситуацию на Украине.