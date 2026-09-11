https://sputnik-georgia.ru/20260911/putinskie-marionetki---evrodeputat-poyasnil-na-kogo-veshayut-takie-yarlyki-300540557.html
"Путинские марионетки" – евродепутат пояснил, на кого вешают такие ярлыки
"Путинские марионетки" – евродепутат пояснил, на кого вешают такие ярлыки
Sputnik Грузия
Германия не имеет права читать лекции Грузии, которая демонстрирует лучшие экономические показатели, чем первая экономика Европы 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T12:51+0400
2026-09-11T12:51+0400
2026-09-11T13:57+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Западные элиты штампуют ярлык "путинских марионеток" для любой партии, которая ставит интересы собственного народа выше брюссельской повестки, заявил член "Альтернативы для Германии" (AfD), депутат Европарламента Томаш Фролих в интервью телеканалу "Имеди".Депутат Европарламента от немецкой AfD Томаш Фролих дал громкое интервью в эфире грузинского телеканала "Имеди". Он сравнил "Альтернативу для Германии" с правящей партией "Грузинская мечта", раскритиковал миграционную и экономическую политику Берлина, а также призвал к прагматизму и немедленным дипломатическим переговорам по Украине.По его словам, глобалисты уничтожают то, что защищают "Грузинская мечта" и "Альтернатива для Германии".Депутат Европарламента от AfD назвал глупостью обвинения Брюсселя в "пророссийскости" правящей партии Грузии. По его мнению, "Грузинская мечта" действует так же, как и консервативные силы Европы, защищая интересы простых граждан.Немецкий политик подчеркнул, что они совместно выступают против ультралевой ЛГБТ*-повестки, поскольку эта идеология противоречит интересам обычных людей и разрушает традиционное культурное наследие народов.По его словам, тем фактом, что на выборах в Саксонии-Анхальт победила партия "Альтернатива для Германии", "немецкий истеблишмент действительно шокирован".Как пояснил Фролих, немецкие правительственные элиты позиционируют себя как консерваторы и в ходе предвыборных кампаний дают логичные обещания, например о введении жесткой миграционной политики. Однако после выборов они вступают в коалиции с ультралевыми силами, включая социалистов, и оказываются неспособны выполнить свои обязательства.Политик сравнил экономическую ситуацию в Грузии и Германии, отметив, что Германия уступает в развитии.По его словам, из-за неконтролируемой миграции вырос уровень преступности.Как пояснил Фролих, именно перечисленные проблемы и стали причиной того, что избиратели выбрали "Альтернативу для Германии".Фролих подверг критике финансовую поддержку Украины со стороны Запада, отметив, что огромные вливания не приносят результатов, а лишь затягивают конфликт. Вместо этого его партия выступает за мирное дипломатическое урегулирование.Кроме того, евродепутат выразил недовольство политикой Брюсселя, который пытается навязывать свои правила и "учить уму-разуму" другие страны.По его словам, партия хочет сфокусироваться на общих интересах.Грузия и Германия Еще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года Министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и заключать кредитные соглашения с Грузией.Рабское подчинение: в Грузии жестко ответили на заявление еврокомиссара>> Уже в конце декабря Петер Фишер (экс-посол Германии в Грузии) на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых счел ответственными "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность – защищать его". В феврале 2025 года Фишер также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, которые, по мнению немецкой стороны, были "ответственны за репрессии" против митингующих во время акций протеста.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.Папуашвили: "Ложь не станет правдой, сколько бы Брюссель ее ни повторял">>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, берлин, германия, европарламент, украина, брикс, грузия, политика
"Путинские марионетки" – евродепутат пояснил, на кого вешают такие ярлыки
12:51 11.09.2026 (обновлено: 13:57 11.09.2026)
Германия не имеет права читать лекции Грузии, которая демонстрирует лучшие экономические показатели, чем первая экономика Европы
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Западные элиты штампуют ярлык "путинских марионеток" для любой партии, которая ставит интересы собственного народа выше брюссельской повестки, заявил член "Альтернативы для Германии" (AfD), депутат Европарламента Томаш Фролих в интервью телеканалу "Имеди".
Депутат Европарламента от немецкой AfD Томаш Фролих дал громкое интервью в эфире грузинского телеканала "Имеди". Он сравнил "Альтернативу для Германии" с правящей партией "Грузинская мечта", раскритиковал миграционную и экономическую политику Берлина, а также призвал к прагматизму и немедленным дипломатическим переговорам по Украине.
"Всегда происходит одно и то же. Когда партия становится все более и более популярной и начинает защищать интересы своих граждан, на эту партию вешают ярлык "путинских марионеток". То же самое происходит в Грузии", – заявил Фролих.
По его словам, глобалисты уничтожают то, что защищают "Грузинская мечта" и "Альтернатива для Германии".
Депутат Европарламента от AfD назвал глупостью обвинения Брюсселя в "пророссийскости" правящей партии Грузии. По его мнению, "Грузинская мечта" действует так же, как и консервативные силы Европы, защищая интересы простых граждан.
Немецкий политик подчеркнул, что они совместно выступают против ультралевой ЛГБТ*-повестки, поскольку эта идеология противоречит интересам обычных людей и разрушает традиционное культурное наследие народов.
По его словам, тем фактом, что на выборах в Саксонии-Анхальт победила партия "Альтернатива для Германии", "немецкий истеблишмент действительно шокирован".
Как пояснил Фролих, немецкие правительственные элиты позиционируют себя как консерваторы и в ходе предвыборных кампаний дают логичные обещания, например о введении жесткой миграционной политики. Однако после выборов они вступают в коалиции с ультралевыми силами, включая социалистов, и оказываются неспособны выполнить свои обязательства.
"Они не могут выполнить собственные обещания. Заявляют, что они консерваторы, но не могут защитить нашу культуру и наследие. В конечном итоге они обманывают избирателя. Избиратели очень разочарованы, потому что ситуация в Германии ухудшается", – сказал он.
Политик сравнил экономическую ситуацию в Грузии и Германии, отметив, что Германия уступает в развитии.
"В Германии уже два года идет рецессия. Рост составляет 0,2%. Ситуация с экономическим ростом ухудшается. У нас миграционный кризис, потому что "Христианские демократы" открыли границы для множества мигрантов", – заявил Фролих.
По его словам, из-за неконтролируемой миграции вырос уровень преступности.
Как пояснил Фролих, именно перечисленные проблемы и стали причиной того, что избиратели выбрали "Альтернативу для Германии".
Фролих подверг критике финансовую поддержку Украины со стороны Запада, отметив, что огромные вливания не приносят результатов, а лишь затягивают конфликт. Вместо этого его партия выступает за мирное дипломатическое урегулирование.
Кроме того, евродепутат выразил недовольство политикой Брюсселя, который пытается навязывать свои правила и "учить уму-разуму" другие страны.
"Это не 91-й год, когда закончилась история холодной войны и Запад начал диктовать условия всему миру. Мы не живем в таком мире, у нас появились новые сверхдержавы – Китай, страны БРИКС. Мы не хотим учить других уму-разуму, нам нужен прагматичный подход в нашей внешней политике – это как раз та политика, которую предлагает AfD", – заявил Томаш Фролих.
По его словам, партия хочет сфокусироваться на общих интересах.
Еще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен.
Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения евроинтеграции Тбилиси.
В начале декабря 2024 года Министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и заключать кредитные соглашения с Грузией.
Уже в конце декабря Петер Фишер (экс-посол Германии в Грузии) на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года.
31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых счел ответственными "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность – защищать его".
В феврале 2025 года Фишер также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, которые, по мнению немецкой стороны, были "ответственны за репрессии" против митингующих во время акций протеста.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России