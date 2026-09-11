https://sputnik-georgia.ru/20260911/putinskie-marionetki---evrodeputat-poyasnil-na-kogo-veshayut-takie-yarlyki-300540557.html

"Путинские марионетки" – евродепутат пояснил, на кого вешают такие ярлыки

"Путинские марионетки" – евродепутат пояснил, на кого вешают такие ярлыки

Sputnik Грузия

Германия не имеет права читать лекции Грузии, которая демонстрирует лучшие экономические показатели, чем первая экономика Европы 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T12:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Западные элиты штампуют ярлык "путинских марионеток" для любой партии, которая ставит интересы собственного народа выше брюссельской повестки, заявил член "Альтернативы для Германии" (AfD), депутат Европарламента Томаш Фролих в интервью телеканалу "Имеди".Депутат Европарламента от немецкой AfD Томаш Фролих дал громкое интервью в эфире грузинского телеканала "Имеди". Он сравнил "Альтернативу для Германии" с правящей партией "Грузинская мечта", раскритиковал миграционную и экономическую политику Берлина, а также призвал к прагматизму и немедленным дипломатическим переговорам по Украине.По его словам, глобалисты уничтожают то, что защищают "Грузинская мечта" и "Альтернатива для Германии".Депутат Европарламента от AfD назвал глупостью обвинения Брюсселя в "пророссийскости" правящей партии Грузии. По его мнению, "Грузинская мечта" действует так же, как и консервативные силы Европы, защищая интересы простых граждан.Немецкий политик подчеркнул, что они совместно выступают против ультралевой ЛГБТ*-повестки, поскольку эта идеология противоречит интересам обычных людей и разрушает традиционное культурное наследие народов.По его словам, тем фактом, что на выборах в Саксонии-Анхальт победила партия "Альтернатива для Германии", "немецкий истеблишмент действительно шокирован".Как пояснил Фролих, немецкие правительственные элиты позиционируют себя как консерваторы и в ходе предвыборных кампаний дают логичные обещания, например о введении жесткой миграционной политики. Однако после выборов они вступают в коалиции с ультралевыми силами, включая социалистов, и оказываются неспособны выполнить свои обязательства.Политик сравнил экономическую ситуацию в Грузии и Германии, отметив, что Германия уступает в развитии.По его словам, из-за неконтролируемой миграции вырос уровень преступности.Как пояснил Фролих, именно перечисленные проблемы и стали причиной того, что избиратели выбрали "Альтернативу для Германии".Фролих подверг критике финансовую поддержку Украины со стороны Запада, отметив, что огромные вливания не приносят результатов, а лишь затягивают конфликт. Вместо этого его партия выступает за мирное дипломатическое урегулирование.Кроме того, евродепутат выразил недовольство политикой Брюсселя, который пытается навязывать свои правила и "учить уму-разуму" другие страны.По его словам, партия хочет сфокусироваться на общих интересах.Грузия и Германия Еще до парламентских выборов, в середине октября 2024 года, парламент Германии принял резолюцию под названием "За европейское будущее Грузии". В документе отмечалось, что в связи с принятием закона "О прозрачности иностранного влияния" дальнейший прогресс в процессе интеграции Грузии в ЕС невозможен. Депутаты правящих партий также призвали отменить законы, ограничивающие права сексуальных меньшинств, считая это необходимым условием для дальнейшего продвижения евроинтеграции Тбилиси. В начале декабря 2024 года Министерство экономического сотрудничества и развития Германии заявило о начале пересмотра двустороннего сотрудничества и сообщило, что Берлин не будет запускать новые проекты и заключать кредитные соглашения с Грузией.Рабское подчинение: в Грузии жестко ответили на заявление еврокомиссара>> Уже в конце декабря Петер Фишер (экс-посол Германии в Грузии) на своей странице в соцсети X написал, что Германия приостановила проекты с Грузией на сумму 237 миллионов евро в ответ на уход страны с пути евроинтеграции и подавление проевропейских протестов в конце ноября – начале декабря 2024 года. 31 декабря 2024 года МИД Германии запретил въезд в страну девяти гражданам Грузии, которых счел ответственными "за насилие в отношении протестующих и представителей оппозиции". В ведомстве отметили, что право на мирный протест является одним из универсальных прав человека и "наша обязанность – защищать его". В феврале 2025 года Фишер также сообщил, что Федеральное министерство образования и исследований Германии приостановило развитие немецко-грузинского научного сотрудничества. В марте 2025 года Министерство иностранных дел Германии ввело дополнительные запреты на въезд в страну для должностных лиц Грузии, которые, по мнению немецкой стороны, были "ответственны за репрессии" против митингующих во время акций протеста.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.Папуашвили: "Ложь не станет правдой, сколько бы Брюссель ее ни повторял">>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, в качестве меры наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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