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Россия – один из главных торговых партнеров Грузии
Россия – один из главных торговых партнеров Грузии
Sputnik Грузия
Россию и Грузию прочно связывает торгово-экономическое сотрудничество. Россия является одним из крупнейших поставщиков различной продукции в Грузию 11.09.2026, Sputnik Грузия
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По данным за 2025 год, из РФ было ввезено в Грузию товаров на $1,94 млрд, а за первые семь месяцев 2026 года – почти на $1,4 млрд. При этом поставки из РФ в Грузию продолжают расти (за последний год прирост составил около 20%).Сегодня Россия занимает третье место по объемам торговли с Грузией,уступая только Турции и США.Россия традиционно занимает первое место по поставкам готового топлива в Грузию – речь идет о поставках бензина, дизеля и мазута. На долю российской пшеницы за первые шесть месяцев 2026 года пришлось более 90% всего импорта.Рынок растительного масла Грузии также критически зависит от поставок из РФ – они занимают около 83% рынка, а по поставкам гречневой крупы в Грузию российская продукция составляет практически 100%.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, торговля, грузино-российские отношения, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, видеоклуб , грузия, торговля, грузино-российские отношения, видео

Россия – один из главных торговых партнеров Грузии

15:35 11.09.2026 (обновлено: 15:38 11.09.2026)
© video: Sputnik / Stringer
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Россию и Грузию прочно связывает торгово-экономическое сотрудничество. Россия является одним из крупнейших поставщиков различной продукции в Грузию
По данным за 2025 год, из РФ было ввезено в Грузию товаров на $1,94 млрд, а за первые семь месяцев 2026 года – почти на $1,4 млрд. При этом поставки из РФ в Грузию продолжают расти (за последний год прирост составил около 20%).

Сегодня Россия занимает третье место по объемам торговли с Грузией,
уступая только Турции и США.

Россия традиционно занимает первое место по поставкам готового топлива в Грузию – речь идет о поставках бензина, дизеля и мазута. На долю российской пшеницы за первые шесть месяцев 2026 года пришлось более 90% всего импорта.

Рынок растительного масла Грузии также критически зависит от поставок из РФ – они занимают около 83% рынка, а по поставкам гречневой крупы в Грузию российская продукция составляет практически 100%.
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