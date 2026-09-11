https://sputnik-georgia.ru/20260911/rossiya--odin-iz-glavnykh-torgovykh-partnerov-gruzii-300546244.html

Россия – один из главных торговых партнеров Грузии

Россия – один из главных торговых партнеров Грузии

Sputnik Грузия

Россию и Грузию прочно связывает торгово-экономическое сотрудничество. Россия является одним из крупнейших поставщиков различной продукции в Грузию 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T15:35+0400

2026-09-11T15:35+0400

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По данным за 2025 год, из РФ было ввезено в Грузию товаров на $1,94 млрд, а за первые семь месяцев 2026 года – почти на $1,4 млрд. При этом поставки из РФ в Грузию продолжают расти (за последний год прирост составил около 20%).Сегодня Россия занимает третье место по объемам торговли с Грузией,уступая только Турции и США.Россия традиционно занимает первое место по поставкам готового топлива в Грузию – речь идет о поставках бензина, дизеля и мазута. На долю российской пшеницы за первые шесть месяцев 2026 года пришлось более 90% всего импорта.Рынок растительного масла Грузии также критически зависит от поставок из РФ – они занимают около 83% рынка, а по поставкам гречневой крупы в Грузию российская продукция составляет практически 100%.

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