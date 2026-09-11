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Россия коллекционирует технику ВСУ из-под Славянска и Краматорска – боец ВС РФ
Россия коллекционирует технику ВСУ из-под Славянска и Краматорска – боец ВС РФ
Sputnik Грузия
Украинские силы оставляют занимаемые позиции вместе с натовской техникой 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T17:58+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Начальник артиллерии 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Салют утверждает, что значительная часть украинской военной техники, находящейся в Славянско-Краматорской агломерации, в итоге становится трофеями российских военных, сообщает РИА Новости.По его словам, российские подразделения оказывают давление на оборону ВСУ в Донбассе, вынуждая украинские силы оставлять занимаемые позиции и отходить на заранее подготовленные второй и третий оборонительные рубежи.При отступлении украинские подразделения, как утверждает военнослужащий, оставляют часть артиллерийских систем, в том числе западного производства.Он пояснил, что военную технику ВСУ приходится заранее перебрасывать на подготовленные позиции, поскольку сделать это после приближения линии боевых действий становится значительно сложнее.По утверждению Салюта, при изменении ситуации на фронте украинским подразделениям также становится трудно эвакуировать находящуюся на позициях технику. При этом, по его словам, машины и противодронные решетки не всегда позволяют обеспечить ее безопасный вывод.Военнослужащий отметил, что непосредственно у передовой артиллерийские системы сейчас практически не размещаются открыто. Часть расчетов пытается использовать временные закрытые позиции, быстро покидая их после выполнения огневой задачи.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, политика, донбасс, минобороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины
россия, в мире, политика, донбасс, минобороны рф, украина, обострение ситуации вокруг украины
Россия коллекционирует технику ВСУ из-под Славянска и Краматорска – боец ВС РФ
17:58 11.09.2026 (обновлено: 18:10 11.09.2026)
Украинские силы оставляют занимаемые позиции вместе с натовской техникой
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik.
Начальник артиллерии 1465-го мотострелкового полка "Южной" группировки войск с позывным Салют утверждает, что значительная часть украинской военной техники, находящейся в Славянско-Краматорской агломерации, в итоге становится трофеями российских военных, сообщает РИА Новости
.
По его словам, российские подразделения оказывают давление на оборону ВСУ в Донбассе, вынуждая украинские силы оставлять занимаемые позиции и отходить на заранее подготовленные второй и третий оборонительные рубежи.
При отступлении украинские подразделения, как утверждает военнослужащий, оставляют часть артиллерийских систем, в том числе западного производства.
"Они бросают орудия. В основном натовские. Это самоходки М-109, старые версии "Паладинов" нашумевших. То есть они в последний путь их отправляют, до конца их используют. Очень хорошо маскируют. Какое-то время они работают, а потом они их просто бросают. И мы их добиваем", – приводит слова Салюта Минобороны РФ.
Он пояснил, что военную технику ВСУ приходится заранее перебрасывать на подготовленные позиции, поскольку сделать это после приближения линии боевых действий становится значительно сложнее.
По утверждению Салюта, при изменении ситуации на фронте украинским подразделениям также становится трудно эвакуировать находящуюся на позициях технику. При этом, по его словам, машины и противодронные решетки не всегда позволяют обеспечить ее безопасный вывод.
Военнослужащий отметил, что непосредственно у передовой артиллерийские системы сейчас практически не размещаются открыто. Часть расчетов пытается использовать временные закрытые позиции, быстро покидая их после выполнения огневой задачи.