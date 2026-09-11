https://sputnik-georgia.ru/20260911/rossiya-probila-okno-v-5g-300541498.html
Россия пробила окно в 5G
Россия пробила окно в 5G
Sputnik Грузия
Воспользоваться новой технологией уже могут около 10 миллионов абонентов 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T12:50+0400
2026-09-11T12:50+0400
2026-09-11T12:56+0400
россия
в мире
москва
санкт-петербург
новосибирск
интернет
политика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/04/265734936_0:59:2908:1695_1920x0_80_0_0_600c4c5cd11612aca56f92225d073a4f.jpg
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Мобильная связь стандарта 5G стала доступна российским пользователям, сообщает РИА Новости.В пятницу Минцифры заявило о запуске сетей пятого поколения операторами "большой четверки" в 16 российских городах. По данным ведомства, воспользоваться новой технологией могут уже около 10 миллионов абонентов. До конца года планируется расширить покрытие еще на 50 городов.После запуска сети пользователи начали замечать на экранах смартфонов обозначение 5G вместо привычного LTE.Сети нового стандарта уже работают, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде и Челябинске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
москва
санкт-петербург
новосибирск
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/04/265734936_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_c3610fd7c8dccf3b51e1f38ac6c78831.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, в мире, москва, санкт-петербург, новосибирск, интернет, политика
россия, в мире, москва, санкт-петербург, новосибирск, интернет, политика
Россия пробила окно в 5G
12:50 11.09.2026 (обновлено: 12:56 11.09.2026)
Воспользоваться новой технологией уже могут около 10 миллионов абонентов
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik.
Мобильная связь стандарта 5G стала доступна российским пользователям, сообщает РИА Новости
.
В пятницу Минцифры заявило о запуске сетей пятого поколения операторами "большой четверки" в 16 российских городах. По данным ведомства, воспользоваться новой технологией могут уже около 10 миллионов абонентов. До конца года планируется расширить покрытие еще на 50 городов.
После запуска сети пользователи начали замечать на экранах смартфонов обозначение 5G вместо привычного LTE.
Сети нового стандарта уже работают, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде и Челябинске.