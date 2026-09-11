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https://sputnik-georgia.ru/20260911/rossiya-probila-okno-v-5g-300541498.html
Россия пробила окно в 5G
Россия пробила окно в 5G
Sputnik Грузия
Воспользоваться новой технологией уже могут около 10 миллионов абонентов 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T12:50+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Мобильная связь стандарта 5G стала доступна российским пользователям, сообщает РИА Новости.В пятницу Минцифры заявило о запуске сетей пятого поколения операторами "большой четверки" в 16 российских городах. По данным ведомства, воспользоваться новой технологией могут уже около 10 миллионов абонентов. До конца года планируется расширить покрытие еще на 50 городов.После запуска сети пользователи начали замечать на экранах смартфонов обозначение 5G вместо привычного LTE.Сети нового стандарта уже работают, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде и Челябинске.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
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россия, в мире, москва, санкт-петербург, новосибирск, интернет, политика
россия, в мире, москва, санкт-петербург, новосибирск, интернет, политика

Россия пробила окно в 5G

12:50 11.09.2026 (обновлено: 12:56 11.09.2026)
© photo: Sputnik / Natalia SeliverstovaСоциальная сеть вконтакте
Социальная сеть вконтакте - Sputnik Грузия, 1920, 11.09.2026
© photo: Sputnik / Natalia Seliverstova
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Воспользоваться новой технологией уже могут около 10 миллионов абонентов
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Мобильная связь стандарта 5G стала доступна российским пользователям, сообщает РИА Новости.
В пятницу Минцифры заявило о запуске сетей пятого поколения операторами "большой четверки" в 16 российских городах. По данным ведомства, воспользоваться новой технологией могут уже около 10 миллионов абонентов. До конца года планируется расширить покрытие еще на 50 городов.
После запуска сети пользователи начали замечать на экранах смартфонов обозначение 5G вместо привычного LTE.
Сети нового стандарта уже работают, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Самаре, Волгограде и Челябинске.
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