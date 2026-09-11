https://sputnik-georgia.ru/20260911/schitaete-li-vy-chto-chastnye-shkoly-v-gruzii-dayut-luchshee-obrazovanie-chem-gosudarstvennye-300475122.html
Считаете ли вы, что частные школы в Грузии дают лучшее образование, чем государственные?
Считаете ли вы, что частные школы в Грузии дают лучшее образование, чем государственные?
Sputnik Грузия
11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T11:31+0400
2026-09-11T11:31+0400
2026-09-11T11:31+0400
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Sputnik Грузия
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Считаете ли вы, что частные школы в Грузии дают лучшее образование, чем государственные?
© photo: Sputnik / StringerВ школах Грузии начался новый учебный год - 1-я тбилисская гимназия
© photo: Sputnik / Stringer
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