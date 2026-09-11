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Таких стран нет! В Тбилиси отреагировали на требования Брюсселя

Таких стран нет! В Тбилиси отреагировали на требования Брюсселя

Sputnik Грузия

Депутаты грузинского парламента засомневались в адекватности заявлений еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T14:51+0400

2026-09-11T14:51+0400

2026-09-11T14:51+0400

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Отдельные представители Евросоюза пытаются ограничить суверенные права стран-кандидатов и навязать им внешнюю и внутреннюю политику, заявили представители парламентского большинства Грузии, комментируя последние заявления еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.Поводом для критики стало заявление Кос о том, что страны, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны разорвать связи с движением президента США Дональда Трампа MAGA. Еврокомиссар также говорила о противодействии России и влиянии Китая на страны-кандидаты.По его словам, сложно представить государство, которое захочет вступить в объединение при условии конфронтации с тремя крупнейшими мировыми державами. Особое внимание Мачарашвили обратил на США, назвав их стратегическим партнером Грузии и отметив предпринимаемые в последние месяцы шаги по восстановлению партнерских отношений.Мачарашвили заявил, что требование дистанцироваться от MAGA фактически означает выступить против движения, основанного действующим президентом США. По его оценке, подобный подход предполагает вступление страны в Евросоюз не как равноправного государства, а при условии ограничения ее самостоятельности.С критикой позиции еврокомиссара выступил и председатель юридического комитета парламента Арчил Гордуладзе. По его словам, следуя логике Кос, государства Евросоюза сами должны были бы прекратить отношения с действующей администрацией США.По его словам, еще до вступления в ЕС странам-кандидатам фактически выдвигают условие отказаться от самостоятельной внешней политики. Гордуладзе считает это свидетельством неуважения к суверенитету других государств.Депутат также заявил, что подобная политика отвечает интересам сил, заинтересованных в ослаблении государств и усилении собственного влияния на них. К числу проводников таких интересов он отнес Марту Кос и главу дипломатии ЕС Каю Каллас.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.Рабское подчинение: в Грузии жестко ответили на заявление еврокомиссара>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, дональд трамп, "сила народа", еврокомиссия, ираклий кобахидзе, гурам мачарашвили, брюссель, сша