https://sputnik-georgia.ru/20260911/takikh-stran-net-v-tbilisi-otreagirovali-na-trebovaniya-bryusselya-300541162.html
Таких стран нет! В Тбилиси отреагировали на требования Брюсселя
Таких стран нет! В Тбилиси отреагировали на требования Брюсселя
Sputnik Грузия
Депутаты грузинского парламента засомневались в адекватности заявлений еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T14:51+0400
2026-09-11T14:51+0400
2026-09-11T14:51+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Отдельные представители Евросоюза пытаются ограничить суверенные права стран-кандидатов и навязать им внешнюю и внутреннюю политику, заявили представители парламентского большинства Грузии, комментируя последние заявления еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.Поводом для критики стало заявление Кос о том, что страны, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны разорвать связи с движением президента США Дональда Трампа MAGA. Еврокомиссар также говорила о противодействии России и влиянии Китая на страны-кандидаты.По его словам, сложно представить государство, которое захочет вступить в объединение при условии конфронтации с тремя крупнейшими мировыми державами. Особое внимание Мачарашвили обратил на США, назвав их стратегическим партнером Грузии и отметив предпринимаемые в последние месяцы шаги по восстановлению партнерских отношений.Мачарашвили заявил, что требование дистанцироваться от MAGA фактически означает выступить против движения, основанного действующим президентом США. По его оценке, подобный подход предполагает вступление страны в Евросоюз не как равноправного государства, а при условии ограничения ее самостоятельности.С критикой позиции еврокомиссара выступил и председатель юридического комитета парламента Арчил Гордуладзе. По его словам, следуя логике Кос, государства Евросоюза сами должны были бы прекратить отношения с действующей администрацией США.По его словам, еще до вступления в ЕС странам-кандидатам фактически выдвигают условие отказаться от самостоятельной внешней политики. Гордуладзе считает это свидетельством неуважения к суверенитету других государств.Депутат также заявил, что подобная политика отвечает интересам сил, заинтересованных в ослаблении государств и усилении собственного влияния на них. К числу проводников таких интересов он отнес Марту Кос и главу дипломатии ЕС Каю Каллас.Грузия и ЕСГрузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.Рабское подчинение: в Грузии жестко ответили на заявление еврокомиссара>>В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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политика, грузия, новости, тбилиси, дональд трамп, "сила народа", еврокомиссия, ираклий кобахидзе, гурам мачарашвили, брюссель, сша
Таких стран нет! В Тбилиси отреагировали на требования Брюсселя
Депутаты грузинского парламента засомневались в адекватности заявлений еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Отдельные представители Евросоюза пытаются ограничить суверенные права стран-кандидатов и навязать им внешнюю и внутреннюю политику, заявили представители парламентского большинства Грузии, комментируя последние заявления еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос.
Поводом для критики стало заявление Кос о том, что страны, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны разорвать связи с движением президента США Дональда Трампа MAGA. Еврокомиссар также говорила о противодействии России и влиянии Китая на страны-кандидаты.
"Марта Кос озвучивает позицию евробюрократии и говорит нам: противостоите русским, Китаю, Соединенным Штатам, после этого мы отнимем у вас все суверенные права, а затем примем вас", – заявил депутат парламента и исполнительный секретарь партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.
По его словам, сложно представить государство, которое захочет вступить в объединение при условии конфронтации с тремя крупнейшими мировыми державами. Особое внимание Мачарашвили обратил на США, назвав их стратегическим партнером Грузии и отметив предпринимаемые в последние месяцы шаги по восстановлению партнерских отношений.
Мачарашвили заявил, что требование дистанцироваться от MAGA фактически означает выступить против движения, основанного действующим президентом США. По его оценке, подобный подход предполагает вступление страны в Евросоюз не как равноправного государства, а при условии ограничения ее самостоятельности.
С критикой позиции еврокомиссара выступил и председатель юридического комитета парламента Арчил Гордуладзе. По его словам, следуя логике Кос, государства Евросоюза сами должны были бы прекратить отношения с действующей администрацией США.
"К сожалению, в Евросоюзе есть люди, которые целенаправленно разрушают основы Евросоюза и действуют против его интересов", – заявил Гордуладзе.
По его словам, еще до вступления в ЕС странам-кандидатам фактически выдвигают условие отказаться от самостоятельной внешней политики. Гордуладзе считает это свидетельством неуважения к суверенитету других государств.
Депутат также заявил, что подобная политика отвечает интересам сил, заинтересованных в ослаблении государств и усилении собственного влияния на них. К числу проводников таких интересов он отнес Марту Кос и главу дипломатии ЕС Каю Каллас.
Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим.
Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие.
В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена.
В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС.
Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов.
В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен.
Шестого марта 2026 года Европейская комиссия приостановила безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, пригрозив расширить ограничения на всех граждан страны.
* Экстремистская организация, запрещенная в России