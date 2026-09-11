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Транзит казахстанской нефти через Грузию вырос на 12%
Транзит казахстанской нефти через Грузию вырос на 12%
Sputnik Грузия
Объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов за восемь месяцев 2026 года составил 31 млн 890 тыс. тонн 11.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-11T10:51+0400
2026-09-11T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Казахстан увеличил транзит нефти и нефтепродуктов через Грузию: за январь-август 2026 года прокачка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан выросла на 12% и превысила 1 млн тонн, сообщает казахстанская госкомпания "КазТрансОйл".По информации компании, также увеличился транзит нефти через "Батумский нефтяной терминал". Общий объем транзита нефти, нефтепродуктов и газа через Батуми составил 1,251 млн тонн, что на 3% превышает показатель за тот же период 2025 года.Консолидированный объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов АО "КазТрансОйл" за восемь месяцев 2026 года составил 31 млн 890 тыс. тонн, что на 4% больше показателя за аналогичный период 2025 года.Нефтепроводная компания "КазТрансОйл" управляет компанией "Батумский нефтяной терминал" и ее дочерней компанией "Батумский морской порт".В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток проходит через Поти. Главным ограничением этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать суда вместимостью более 1,5 тыс. контейнеров.Батумский порт используется для транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также сухих и навалочных грузов. Кроме того, через порт Батуми осуществляется перевалка части удобрений из стран Центральной Азии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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экономика, грузия, новости, батумский нефтяной терминал, батумский морской порт, казахстан, поти, батуми
экономика, грузия, новости, батумский нефтяной терминал, батумский морской порт, казахстан, поти, батуми
Транзит казахстанской нефти через Грузию вырос на 12%
Объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов за восемь месяцев 2026 года составил 31 млн 890 тыс. тонн
ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Казахстан увеличил транзит нефти и нефтепродуктов через Грузию: за январь-август 2026 года прокачка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан выросла на 12% и превысила 1 млн тонн, сообщает казахстанская госкомпания "КазТрансОйл".
По информации компании, также увеличился транзит нефти через "Батумский нефтяной терминал". Общий объем транзита нефти, нефтепродуктов и газа через Батуми составил 1,251 млн тонн, что на 3% превышает показатель за тот же период 2025 года.
Консолидированный объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов АО "КазТрансОйл" за восемь месяцев 2026 года составил 31 млн 890 тыс. тонн, что на 4% больше показателя за аналогичный период 2025 года.
Нефтепроводная компания "КазТрансОйл" управляет компанией "Батумский нефтяной терминал" и ее дочерней компанией "Батумский морской порт".
В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток проходит через Поти. Главным ограничением этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать суда вместимостью более 1,5 тыс. контейнеров.
Батумский порт используется для транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также сухих и навалочных грузов. Кроме того, через порт Батуми осуществляется перевалка части удобрений из стран Центральной Азии.