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Транзит казахстанской нефти через Грузию вырос на 12%

Транзит казахстанской нефти через Грузию вырос на 12%

Sputnik Грузия

Объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов за восемь месяцев 2026 года составил 31 млн 890 тыс. тонн 11.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Казахстан увеличил транзит нефти и нефтепродуктов через Грузию: за январь-август 2026 года прокачка по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан выросла на 12% и превысила 1 млн тонн, сообщает казахстанская госкомпания "КазТрансОйл".По информации компании, также увеличился транзит нефти через "Батумский нефтяной терминал". Общий объем транзита нефти, нефтепродуктов и газа через Батуми составил 1,251 млн тонн, что на 3% превышает показатель за тот же период 2025 года.Консолидированный объем транспортировки нефти и перевалки нефтепродуктов АО "КазТрансОйл" за восемь месяцев 2026 года составил 31 млн 890 тыс. тонн, что на 4% больше показателя за аналогичный период 2025 года.Нефтепроводная компания "КазТрансОйл" управляет компанией "Батумский нефтяной терминал" и ее дочерней компанией "Батумский морской порт".В Грузии сейчас работают два порта – в Батуми и Поти. При этом основной грузопоток проходит через Поти. Главным ограничением этого порта является его глубина – на сегодняшний день порт не способен принимать суда вместимостью более 1,5 тыс. контейнеров.Батумский порт используется для транспортировки нефти и нефтепродуктов, а также сухих и навалочных грузов. Кроме того, через порт Батуми осуществляется перевалка части удобрений из стран Центральной Азии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, батумский нефтяной терминал, батумский морской порт, казахстан, поти, батуми