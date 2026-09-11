https://sputnik-georgia.ru/20260911/zafiksirovany-sotni-pravonarusheniy-lesopolzovaniya-v-adzharii-300527092.html

Зафиксированы сотни правонарушений лесопользования в Аджарии

Зафиксированы сотни правонарушений лесопользования в Аджарии

Sputnik Грузия

Против жителя села Гелаури возбудили уголовное дело за незаконную вырубку леса 11.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-11T17:51+0400

2026-09-11T17:51+0400

2026-09-11T17:52+0400

грузия

аджария

тбилиси

хуло

новости

происшествия

вырубка лесов

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23920/99/239209965_0:26:3072:1754_1920x0_80_0_0_e69cb5f84e4ade92f0c5dee41c1be4f7.jpg

ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Департамент экологического надзора Грузии выявил сотни правонарушений, включая незаконную вырубку леса и деятельность нелегальных лесопильных цехов, в Аджарии с начала 2026 года.По информации ведомства, в январе-августе 2026 года в Аджарии было выявлено 265 фактов незаконного лесопользования. Из них 212 связаны с незаконной добычей и транспортировкой лесоматериалов, а 53 – с нарушением технического регламента и незаконной деятельностью лесопильных цехов. За этот же период в Аджарии было обнаружено девять нелегальных лесопилок.Один из последних случаев, выявленных в муниципалитете Хуло, уже стал основанием для возбуждения уголовного дела.Сотрудники департамента выявили факт незаконной добычи и транспортировки лесоматериалов. В частности, у жителя села Гелаури в подвале жилого дома были обнаружены 22 единицы немаркированных круглых лесоматериалов (бревен) хвойных пород.Как отметили в ведомстве, предотвращение и выявление незаконного лесопользования является одним из приоритетных направлений деятельности Департамента экологического надзора.Экипажи департамента осуществляют круглосуточное патрулирование по всей стране и принимают соответствующие меры для своевременного выявления и пресечения правонарушений.Кроме того, обеспечивается оперативное реагирование на каждое сообщение, поступающее на горячую линию министерства (153). В рамках борьбы с незаконным лесопользованием департамент активно использует современные технологии. Борьба с вырубкой леса В конце июля 2018 года власти Грузии объявили о начале бескомпромиссной борьбы с незаконной вырубкой леса, подчеркнув, что будут непримиримы к тем, кто незаконно вырубает лес или покрывает такие действия.Для решения проблемы незаконной вырубки организованная заготовка древесины осуществляется исключительно в "деловых дворах". Такие объекты, предназначенные для организованной заготовки, сортировки и складирования древесины, появились в регионах Имерети, Гурия, Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети, Кахети и Шида-Картли."Деловые дворы" открыты в рамках лесной реформы, которая активно проводится после принятия нового Лесного кодекса, устанавливающего принципы устойчивого лесопользования в стране и выводящего эту сферу на качественно новый уровень.Лесной фонд Грузии занимает территорию площадью 2,9 миллиона гектаров, из которых 2,7 миллиона покрыты лесами. Это составляет около 40% общей территории страны, площадь которой – 6,97 миллиона гектаров.Особенно богаты и разнообразны леса Западной Грузии. В лесах, расположенных на высоте до 1000-1200 метров, преобладают широколиственные породы – дуб, граб, каштан, клен, бук и другие, с вечнозеленым подлеском из рододендрона понтийского, лавровишни, самшита, падуба колхидского, иглицы колхидской и черники кавказской.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

аджария

тбилиси

хуло

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, аджария, тбилиси, хуло, новости, происшествия, вырубка лесов