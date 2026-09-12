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Дональд Кряк и теннисный поцелуй: самые смешные фото недели
Дональд Кряк и теннисный поцелуй: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 12.09.2026, Sputnik Грузия
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире

Дональд Кряк и теннисный поцелуй: самые смешные фото недели

14:31 12.09.2026 (обновлено: 18:16 13.09.2026)
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Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Arina Antonova / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Русский музей в ЗИЛАРТе. Шедевры искусства второй половины ХХ века. Дар Петера и Ирене Людвиг"
Посетители на выставке Русский музей в ЗИЛАРТе, Россия - Sputnik Грузия
1/10
© photo: Sputnik / Arina Antonova
/
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Русский музей в ЗИЛАРТе. Шедевры искусства второй половины ХХ века. Дар Петера и Ирене Людвиг"
© AP Photo / Alex Brandon

Товары на продажу перед съездом Республиканской партии, США.

Товары на продажу перед съездом Республиканской партии, США. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Alex Brandon

Товары на продажу перед съездом Республиканской партии, США.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир посещает рынок "Махане-Иегуда" в Иерусалиме.

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир посещает рынок &quot;Махане-Иегуда&quot; в Иерусалиме. - Sputnik Грузия
3/10
© AP Photo / Ohad Zwigenberg

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир посещает рынок "Махане-Иегуда" в Иерусалиме.

© REUTERS Chalinee Thirasupa

Выдра отдыхает на плавучей платформе у набережной в Таиланде.

Выдра отдыхает на плавучей платформе у набережной в Таиланде. - Sputnik Грузия
4/10
© REUTERS Chalinee Thirasupa

Выдра отдыхает на плавучей платформе у набережной в Таиланде.

© REUTERS Axel Schmidt

Люди в головных уборах в форме крыш участвуют в акции протеста под лозунгом "Аренда и жилье — ключевые вопросы выборов" в Берлине.

Люди в головных уборах в форме крыш участвуют в акции протеста под лозунгом &quot;Аренда и жилье — ключевые вопросы выборов&quot; в Берлине. - Sputnik Грузия
5/10
© REUTERS Axel Schmidt

Люди в головных уборах в форме крыш участвуют в акции протеста под лозунгом "Аренда и жилье — ключевые вопросы выборов" в Берлине.

© AP Photo / Andy Wong

Рабочий протирает витрину рядом с компактным человекоподобным роботом в киоске по продаже напитков в парке Пекина.

Рабочий протирает витрину рядом с компактным человекоподобным роботом в киоске по продаже напитков в парке Пекина. - Sputnik Грузия
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© AP Photo / Andy Wong

Рабочий протирает витрину рядом с компактным человекоподобным роботом в киоске по продаже напитков в парке Пекина.

© REUTERS Isabel Infantes

Лидер британской партии "Реформы" Найджел Фарадж демонстрирует носки с изображением британского флага, Великобритания.

Лидер британской партии &quot;Реформы&quot; Найджел Фарадж демонстрирует носки с изображением британского флага, Великобритания. - Sputnik Грузия
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© REUTERS Isabel Infantes

Лидер британской партии "Реформы" Найджел Фарадж демонстрирует носки с изображением британского флага, Великобритания.

© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на сап-борде у побережья села Морское.
Отдыхающие катаются на сап-борде у побережья села Морское, Россия - Sputnik Грузия
8/10
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy
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Отдыхающие катаются на сап-борде у побережья села Морское.
© REUTERS Jerry Lai

Украинка Марта Костюк держит ракетку в зубах во время матча 1/8 финала против чешки Линды Носковой, США.

Украинка Марта Костюк держит ракетку в зубах во время матча 1/8 финала против чешки Линды Носковой, США. - Sputnik Грузия
9/10
© REUTERS Jerry Lai

Украинка Марта Костюк держит ракетку в зубах во время матча 1/8 финала против чешки Линды Носковой, США.

© REUTERS Temilade Adelaja

Посетитель осматривает "Navagunjara-Asareeri" — совместную инсталляцию Бойто 2025 года, созданную в 2025 году, в Художественной галерее Уитворта в Манчестере, Великобритания.

Посетитель осматривает &quot;Navagunjara-Asareeri&quot; — совместную инсталляцию Бойто 2025 года, созданную в 2025 году, в Художественной галерее Уитворта в Манчестере, Великобритания. - Sputnik Грузия
10/10
© REUTERS Temilade Adelaja

Посетитель осматривает "Navagunjara-Asareeri" — совместную инсталляцию Бойто 2025 года, созданную в 2025 году, в Художественной галерее Уитворта в Манчестере, Великобритания.

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