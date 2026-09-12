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Дональд Кряк и теннисный поцелуй: самые смешные фото недели
Дональд Кряк и теннисный поцелуй: самые смешные фото недели
Sputnik Грузия
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов 12.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-12T14:31+0400
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире
Дональд Кряк и теннисный поцелуй: самые смешные фото недели
14:31 12.09.2026 (обновлено: 18:16 13.09.2026)
Смотрите в фотоленте Sputnik юмористические снимки в объективах мировых фотографов
© photo: Sputnik / Arina Antonova / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Русский музей в ЗИЛАРТе. Шедевры искусства второй половины ХХ века. Дар Петера и Ирене Людвиг"
Посетители на выставке "Русский музей в ЗИЛАРТе. Шедевры искусства второй половины ХХ века. Дар Петера и Ирене Людвиг"
© AP Photo / Alex Brandon
Товары на продажу перед съездом Республиканской партии, США.
Товары на продажу перед съездом Республиканской партии, США.
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир посещает рынок "Махане-Иегуда" в Иерусалиме.
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир посещает рынок "Махане-Иегуда" в Иерусалиме.
© REUTERS Chalinee Thirasupa
Выдра отдыхает на плавучей платформе у набережной в Таиланде.
Выдра отдыхает на плавучей платформе у набережной в Таиланде.
© REUTERS Axel Schmidt
Люди в головных уборах в форме крыш участвуют в акции протеста под лозунгом "Аренда и жилье — ключевые вопросы выборов" в Берлине.
Люди в головных уборах в форме крыш участвуют в акции протеста под лозунгом "Аренда и жилье — ключевые вопросы выборов" в Берлине.
© AP Photo / Andy Wong
Рабочий протирает витрину рядом с компактным человекоподобным роботом в киоске по продаже напитков в парке Пекина.
Рабочий протирает витрину рядом с компактным человекоподобным роботом в киоске по продаже напитков в парке Пекина.
© REUTERS Isabel Infantes
Лидер британской партии "Реформы" Найджел Фарадж демонстрирует носки с изображением британского флага, Великобритания.
Лидер британской партии "Реформы" Найджел Фарадж демонстрирует носки с изображением британского флага, Великобритания.
© photo: Sputnik / Konstantin Mihalchevskiy / Перейти в фотобанкОтдыхающие катаются на сап-борде у побережья села Морское.
Отдыхающие катаются на сап-борде у побережья села Морское.
© REUTERS Jerry Lai
Украинка Марта Костюк держит ракетку в зубах во время матча 1/8 финала против чешки Линды Носковой, США.
Украинка Марта Костюк держит ракетку в зубах во время матча 1/8 финала против чешки Линды Носковой, США.
© REUTERS Temilade Adelaja
Посетитель осматривает "Navagunjara-Asareeri" — совместную инсталляцию Бойто 2025 года, созданную в 2025 году, в Художественной галерее Уитворта в Манчестере, Великобритания.
Посетитель осматривает "Navagunjara-Asareeri" — совместную инсталляцию Бойто 2025 года, созданную в 2025 году, в Художественной галерее Уитворта в Манчестере, Великобритания.