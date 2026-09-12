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Экспорт агропродукции из Грузии, август 2026 года

Экспорт агропродукции из Грузии, август 2026 года

Sputnik Грузия

По данным Министерства сельского хозяйства Грузии, в августе 2026 года Грузия экспортировала агропродукцию на сумму 1,3 млрд долларов. 12.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-12T12:31+0400

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По данным Министерства сельского хозяйства Грузии, в августе 2026 года Грузия экспортировала агропродукцию на сумму 1,3 млрд долларов.Основные экспортные продукты – натуральные вина, спиртные и безалкогольные газированные напитки. Больше всего грузинской агропродукции импортируют Россия, страны ЕС, Азербайджан, Армения и Казахстан.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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экономика, грузия, новости, казахстан, армения, азербайджан, инфографика, инфографика