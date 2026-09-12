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Европа довела отношения с РФ почти до холодной войны – Песков
Европа довела отношения с РФ почти до холодной войны – Песков
Sputnik Грузия
Заморозка отношений привела к множеству нестабильностей и конфликтов, считает пресс-секретарь Путина 12.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-12T18:00+0400
2026-09-12T18:00+0400
2026-09-12T18:13+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Европа заморозкой отношений с Россией почти вернула их до ситуации холодной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они (страны ЕС – Sputnik) практически заморозили наши отношения до нуля. Это логично? Нет. Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет", – сказал Песков в интервью телеканалу RT.Он отметил, что заморозка отношений наоборот привела к множеству нестабильностей и конфликтов. "Так мы почти вернулись к ситуации холодной войны", – добавил Песков.Таким образом вместо того, чтобы обсуждать все проблемы мирным путем дипломатии, Россия и Европа погружаются, по словам Пескова, в очень конфронтационную обстановку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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россия, в мире, европа, дмитрий песков, rt
россия, в мире, европа, дмитрий песков, rt
Европа довела отношения с РФ почти до холодной войны – Песков
18:00 12.09.2026 (обновлено: 18:13 12.09.2026)
Заморозка отношений привела к множеству нестабильностей и конфликтов, считает пресс-секретарь Путина
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Европа заморозкой отношений с Россией почти вернула их до ситуации холодной войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они (страны ЕС – Sputnik) практически заморозили наши отношения до нуля. Это логично? Нет. Это полезно для европейских стран? Нет. Это хорошо для всего континента?.. Нет", – сказал Песков в интервью телеканалу RT.
Он отметил, что заморозка отношений наоборот привела к множеству нестабильностей и конфликтов. "Так мы почти вернулись к ситуации холодной войны", – добавил Песков.
Таким образом вместо того, чтобы обсуждать все проблемы мирным путем дипломатии, Россия и Европа погружаются, по словам Пескова, в очень конфронтационную обстановку.