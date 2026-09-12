https://sputnik-georgia.ru/20260912/gromkoe-ubiystvo-podrostka-v-tbilisi-obvinyaemogo-otpravili-v-tyurmu-do-prigovora-300562465.html

Громкое убийство подростка в Тбилиси: обвиняемого отправили в тюрьму до приговора

Громкое убийство подростка в Тбилиси: обвиняемого отправили в тюрьму до приговора

Sputnik Грузия

Трагедия произошла в грузинской столице 10 сентября. До роковой ночи обвиняемый в убийстве и жертва не знали друг друга 12.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-12T13:59+0400

2026-09-12T13:59+0400

2026-09-12T14:04+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Семнадцатилетнего школьника, обвиняемого в убийстве своего сверстника Давида Нариманидзе, отправили в заключение до приговора суда. Как заявила прокурор по делу Кети Сонидзе, обвиняемый и жертва ранее не знали друг друга: они познакомились непосредственно в день трагедии, точнее, ранним утром 10 сентября. По словам прокурора, разговор между обвиняемым и жертвой и его друзьями завязался из-за конфликта по поводу сигарет. Однако затем ситуация на время успокоилась, и обвиняемого даже пригласили к столу, за которым он придрался к Нариманидзе из-за того, что тот якобы не встал во время тоста. Именно после этого обвиняемый отвел Нариманидзе в сторону, где и нанес ему смертельное ранение ножом, сбежав с места преступления. Позже он сам сдался полиции."Заключение судебно-медицинской экспертизы пока не получено. Однако эксперт-медик, работавший на месте происшествия, по предварительной оценке заявил, что несовершеннолетний скончался в результате ранения в области грудной клетки и повреждения сердца", – сказала Сонидзе. В то же время прокурор отметила, что если по видеозаписям камер выяснится, что полиция находилась на месте за несколько минут до происшествия и не отреагировала должным образом на подозрительное передвижение несовершеннолетних в алкогольном опьянении, "за этим последует соответствующая реакция". Сонидзе добавила: на момент совершения преступления обвиняемый уже был под следствием за кражи из магазинов, находясь на свободе под залогом. При этом, по словам адвоката обвиняемого Георгия Дзидзигури, его подзащитный раскаивается в преступлении и согласен с мерой пресечения. Между тем о деталях преступления и своих мотивах обвиняемый молчит. Следствие по делу продолжается по статье "Умышленное убийство из хулиганских побуждений". Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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