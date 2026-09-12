https://sputnik-georgia.ru/20260912/kakoy-budet-pogoda-v-gruzii-12-sentyabrya--prognoz-po-gorodam-300557296.html

Какой будет погода в Грузии 12 сентября – прогноз по городам

Какой будет погода в Грузии 12 сентября – прогноз по городам

Sputnik Грузия

Самую высокую температуру воздуха, +32 градуса, метеорологи обещают в Кутаиси 12.09.2026, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют в субботу, 12 сентября преимущественно солнечную погоду почти во всех регионах Грузии – по сравнению с предыдущими днями температура повысится.Температура по городам:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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