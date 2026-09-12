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Какой будет погода в Грузии 12 сентября – прогноз по городам
Какой будет погода в Грузии 12 сентября – прогноз по городам
Sputnik Грузия
Самую высокую температуру воздуха, +32 градуса, метеорологи обещают в Кутаиси 12.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-12T10:51+0400
2026-09-12T10:51+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют в субботу, 12 сентября преимущественно солнечную погоду почти во всех регионах Грузии – по сравнению с предыдущими днями температура повысится.Температура по городам:Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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погода, зугдиди, кутаиси, поти, новости, грузия
погода, зугдиди, кутаиси, поти, новости, грузия
Какой будет погода в Грузии 12 сентября – прогноз по городам
Самую высокую температуру воздуха, +32 градуса, метеорологи обещают в Кутаиси
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Синоптики прогнозируют в субботу, 12 сентября преимущественно солнечную погоду почти во всех регионах Грузии – по сравнению с предыдущими днями температура повысится.
Батуми +27, преимущественно солнечно
Ахалцихе +28, преимущественно облачно
Степанцминда +20, преимущественно облачно
Телави +26, преимущественно облачно
Рустави +30, преимущественно солнечно
Тбилиси +28, преимущественно солнечно.