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Курс лари на субботу – 2,6095 GEL/$
Курс лари на субботу – 2,6095 GEL/$
Sputnik Грузия
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару 12.09.2026, Sputnik Грузия
2026-09-12T09:48+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 сентября в размере 2,6095 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.
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грузия, экономика, тбилиси, сша, лари, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллары, доллар, курс доллара, национальный банк грузии
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Курс лари на субботу – 2,6095 GEL/$
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 сентября в размере 2,6095 GEL/$1.
По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.