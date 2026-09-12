https://sputnik-georgia.ru/20260912/kurs-lari-na-subbotu--26095-gel-300548599.html

Курс лари на субботу – 2,6095 GEL/$

Курс лари на субботу – 2,6095 GEL/$

Sputnik Грузия

По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару 12.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-12T09:48+0400

2026-09-12T09:48+0400

2026-09-12T09:48+0400

грузия

экономика

тбилиси

сша

лари

лари

курс лари к доллару на сегодня в грузии

доллары

доллар

курс доллара

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/0c/293732757_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_273f15691696b5bce284001be2541141.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Национальный банк Грузии установил обменный курс лари по отношению к доллару США на 12 сентября в размере 2,6095 GEL/$1.По сравнению с предыдущим значением курс грузинской национальной валюты повысился на 0,0006 лари по отношению к доллару.

тбилиси

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, экономика, тбилиси, сша, лари, лари, курс лари к доллару на сегодня в грузии, доллары, доллар, курс доллара, национальный банк грузии