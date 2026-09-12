https://sputnik-georgia.ru/20260912/na-skolko-vyrosli-pensionnye-aktivy-v-gruzii--dannye-za-avgust-300540246.html

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за август

На сколько выросли пенсионные активы в Грузии – данные за август

Sputnik Грузия

Участниками накопительной пенсионной системы являются около 1,8 миллиона человек 12.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-12T09:01+0400

2026-09-12T09:01+0400

2026-09-12T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Стоимость пенсионных активов в Грузии по состоянию на 31 августа 2026 года составила 10 миллиардов лари, говорится в сообщении Пенсионного фонда страны.Участниками накопительной пенсионной системы, по последним данным, являются около 1,8 миллиона человек. Из них выплаты получили 35,8 тысячи человек на общую сумму 185,2 миллиона лари.По информации фонда, на конец августа 2026 года общая доходность активов превысила 2,9 миллиарда лари. В этот период лидирует динамичный портфель. Реальная доходность с учетом инфляции за период с 6 августа 2023 года по 31 августа 2026 года выглядит следующим образом:Основное различие между портфелями заключается в доле глобальных акций. По состоянию на конец июля, доля акций в динамичном портфеле составляла 56,7%, в сбалансированном – 37,3%, а в консервативном – 18,4%.Система накопительной пенсии действует в Грузии с 1 января 2019 года и является обязательной.Согласно действующей схеме, при номинальном годовом доходе менее 24 тысяч лари на пенсионный счет гражданина перечисляется 6% от суммы его зарплаты: 2% платит сам гражданин, 2% – его работодатель, а еще 2% – государство. При годовой зарплате от 24 до 60 тысяч лари государство перечисляет 1%.Первую инвестицию пенсионных накоплений фонд осуществил в марте 2020 года в размере 560 миллионов лари, вложив средства в депозитные сертификаты коммерческих банков Грузии с высоким рейтингом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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