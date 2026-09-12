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Налогоплательщикам Грузии вернут до 3 миллиардов лари излишков НДС

Налогоплательщикам Грузии вернут до 3 миллиардов лари излишков НДС

Sputnik Грузия

В 2025 году плательщикам НДС в автоматическом режиме было возвращено 2,7 миллиарда лари излишне уплаченного налога 12.09.2026, Sputnik Грузия

2026-09-12T17:18+0400

2026-09-12T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Служба доходов Грузии вернет налогоплательщикам излишне уплаченный НДС в размере 2,9 млрд лари в 2026 году, заявил замминистра финансов Георгий Какауридзе на заседании парламентского комитета по аграрным вопросам.Полностью автоматизированная система возврата НДС налогоплательщикам действует в Грузии с 2020 года и является одной из мер антикризисного плана правительства. Система предполагает автоматический возврат имеющихся излишков НДС на банковский счет налогоплательщика на основании деклараций, представленных за конкретный месяц.Если этот прогноз оправдается, бизнес сможет вернуть на 200 миллионов лари больше, чем в 2025 году.По информации Минфина, в 2025 году плательщикам НДС в автоматическом режиме было возвращено 2,7 миллиарда лари излишне уплаченного налога. В 2024 году этот показатель составлял 2,5 млрд лари.Возвратом НДС пользуются в основном предприятия, инвестирующие в Грузию, а также компании, экспортирующие товары или услуги из страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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